AI, data centri i svemir: Musk i Anthropic sklopili golemi AI savez

Tvrtka je također objavila da je zainteresirana za suradnju sa SpaceX-om na razvoju višegigavatnih računalnih kapaciteta u svemiru jer Muskove kompanije već dulje vrijeme razmatraju budućnost AI infrastrukture izvan Zemlje. Anthropic tvrdi da će sporazum s njima izravno poboljšati performanse i dostupnost usluga za korisnike pretplatničkih paketa Claude Pro i Claude Max, piše CNBC .

Prema objavi Anthropica, kompanija će tim sporazumom dobiti pristup više od 300 megavata računalnog kapaciteta za razvoj i pokretanje svog AI modela Claude.

Dogovor dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Musk spojio SpaceX i svoj AI startup xAI, integrirajući razvoj umjetne inteligencije sa svemirskim i infrastrukturnim projektima. Zanimljivo je da je Musk posljednjih mjeseci bio jedan od najglasnijih kritičara Anthropica. U veljači je na društvenoj mreži X napisao da kompanija 'mrzi zapadnu civilizaciju' te ju je više puta optuživao za licemjerje.

No ton se sada očito promijenio. Musk je u srijedu objavio da je proteklog tjedna proveo dosta vremena sa senior članovima Anthropicova tima te da je ostao pozitivno iznenađen. 'Svi koje sam upoznao bili su iznimno kompetentni i iskreno im je stalo da rade ispravne stvari. Nitko nije aktivirao moj detektor zla', napisao je Musk.

SpaceXAI?

Dodao je i da bi Claude 'vjerojatno mogao biti dobar' ako kompanija nastavi kritički preispitivati svoj razvoj AI-a. Musk nastavlja sukob s OpenAI-em i izvršnim direktorom Sam Altmanom na sudu, a prošli tjedan tri je dana svjedočio u Oaklandu u sklopu tužbe protiv kompanije koju je suosnovao.

U zasebnoj objavi na X-u Musk je također najavio da će xAI prestati postojati kao zasebna kompanija te da će nova objedinjena organizacija nositi naziv SpaceXAI.

Podatkovni centar Colossus 1 trenutačno je najveći infrastrukturni projekt xAI-a. Kompanija posljednjih mjeseci agresivno širi računalne kapacitete u Memphisu kako bi uhvatila korak s konkurentima poput OpenAI-a, Googlea i Anthropica u razvoju napredne umjetne inteligencije.

No projekt je izazvao i kontroverze jer su xAI i njegova podružnica MZX Tech navodno za napajanje centra koristili desetke plinskih turbina bez federalnih dozvola, tvrdeći da je riječ o privremenom rješenju. Lokalni stanovnici i ekološke skupine upozoravaju da su turbine pogoršale kvalitetu zraka u Memphisu, zbog čega su posljednjih mjeseci organizirani brojni prosvjedi protiv projekta.

Anthropic je osnovan 2021. godine nakon što je skupina istraživača i menadžera napustila OpenAI. Kompanija je danas najpoznatija po razvoju AI modela Claude, a prema ranijim informacijama CNBC-ja, trenutačno pregovara s investitorima o novom financiranju koje bi je moglo procijeniti na čak 900 milijardi dolara.

Prošlog mjeseca priznala je pak da golema potražnja za Claudeom stvara ozbiljan pritisak na infrastrukturu te povremeno uzrokuje probleme s pouzdanošću i performansama sustava, osobito tijekom najvećeg opterećenja. Zbog toga Anthropic posljednjih tjedana ubrzano sklapa nove infrastrukturne sporazume, uključujući dogovor od više milijardi dolara s Amazonom.

Kompanija se istovremeno nalazi i usred sukoba s američkom vladom. Pentagon je u ožujku Anthropic proglasio sigurnosnim rizikom u opskrbnom lancu i zabranio mu suradnju s američkom vojskom nakon što dvije strane nisu uspjele postići dogovor o korištenju AI modela.

Anthropic je potom tužio administraciju Donalda Trumpa pokušavajući osporiti odluku Pentagona, a sudski postupak još traje. Za razliku od toga, američko Ministarstvo obrane posljednjih mjeseci sve više koristi Muskov AI model Grok i druge AI sustave povezane s xAI-em.