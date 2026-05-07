Mladi Europljani sve se češće povjeravaju chatbotovima

Istraživanje, koje su naručili CNIL i Groupe VYV, obuhvatilo je 3800 ispitanika u dobi od 11 do 25 godina u Francuskoj, Njemačkoj, Švedskoj i Irskoj početkom godine, piše Reuters .

Gotovo polovica mladih u Europi koristi AI chatbotove za razgovor o osobnim i intimnim temama , pokazuje novo istraživanje koje su proveli Ipsos i BVA. Rezultati upućuju na sve veću ulogu umjetne inteligencije kao izvora emocionalne podrške.

Chatbotovi kao lakši sugovornici

Ukupno 51 posto ispitanika reklo je da im je 'lako' razgovarati o mentalnom zdravlju i osobnim problemima s chatbotom. Za usporedbu, 49 posto je isto reklo za zdravstvene djelatnike, a 37 posto za psihologe.

Unatoč tome, najlakši razgovori i dalje se vode s bliskim ljudima: 68 posto ispitanika navodi prijatelje, a 61 posto roditelje kao najdostupnije sugovornike za takve teme. Oko 90 posto ispitanih već je koristilo neki oblik umjetne inteligencije, pri čemu mnogi ističu njezinu stalnu dostupnost i neosuđujući pristup kao glavne prednosti. Više od tri petine korisnika opisuje AI kao 'životnog savjetnika' ili 'povjerljivog sugovornika'.

Rezultati također ukazuju na zabrinjavajuće trendove u mentalnom zdravlju mladih. Oko 28 posto ispitanika zadovoljava kriterije za sumnju na generalizirani anksiozni poremećaj, što objašnjava zašto traže alternativne oblike podrške.

Upozorenja stručnjaka

Stručnjaci upozoravaju da, unatoč napretku tehnologije, AI ima ograničenja u razumijevanju i sigurnom odgovoru na ljudske emocije. Istraživač Ludwig Franke Föyen s Instituta Karolinska ističe da suvremeni modeli mogu generirati vrlo uvjerljive odgovore, ali nisu zamjena za profesionalnu pomoć.

'AI može pružiti informacije i podršku, ali ne bi smio zamijeniti ljudske odnose ili stručnu skrb', upozorio je.

Zabrinutost oko utjecaja AI alata na mentalno zdravlje raste, osobito nakon pojedinačnih slučajeva koji su potaknuli javne rasprave, uključujući tužbu protiv Googlea povezanu s korištenjem AI chatbota.

Stručnjaci naglašavaju da bi oslanjanje isključivo na tehnologiju moglo povećati osjećaj izolacije umjesto da ga smanji.