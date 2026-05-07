Šef Nvidije tvrdi: 'AI ne uništava radna mjesta, on ih stvara'

Direktor Nvidije Jensen Huang poručio je da strahovi od masovnog gubitka radnih mjesta zbog umjetne inteligencije nisu utemeljeni. Tijekom razgovora s novinarkom Becky Quick na događaju koji je organizirao Milken Institute, Huang je istaknuo da AI predstavlja 'industrijski generator poslova', a ne prijetnju zaposlenosti.

AI kao prilika za reindustrijalizaciju

Huang tvrdi da bi razvoj umjetne inteligencije mogao pomoći SAD-u u ponovnoj industrijalizaciji. Prema njegovim riječima, rast AI industrije potiče izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, posebice tvornica koje proizvode hardver ključan za razvoj i rad AI sustava.

Takva infrastruktura zahtijeva radnu snagu, čime se, prema njegovom tumačenju, otvaraju nova radna mjesta u različitim sektorima.

Automatizacija ne znači nestanak zanimanja

Govoreći o utjecaju automatizacije, Huang je naglasio da zamjena pojedinih zadataka ne znači nužno i nestanak cijelog radnog mjesta. 'Svrha posla i zadaci unutar tog posla nisu ista stvar', rekao je, sugerirajući da će se uloge zaposlenika prilagođavati, a ne potpuno nestajati.

Huang se također osvrnuo na narative koji umjetnu inteligenciju prikazuju kao prijetnju društvu. Upozorio je da takve poruke mogu izazvati strah i odbijanje tehnologije, što bi moglo usporiti njezino usvajanje.

'Najveća briga mi je da uplašimo ljude do te mjere da se uopće ne žele baviti AI-em', rekao je.

Suprotna predviđanja stručnjaka

Unatoč optimizmu iz industrije, dio analitičara i akademskih institucija procjenjuje da bi umjetna inteligencija mogla dovesti do značajnih promjena na tržištu rada. Neka istraživanja sugeriraju da bi u SAD-u u idućim godinama zbog automatizacije moglo nestati do 15 posto radnih mjesta.

Time ostaje otvoreno pitanje hoće li nova radna mjesta nastala razvojem AI-a uspjeti nadoknaditi gubitke u postojećim sektorima, piše TechCrunch.