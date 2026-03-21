Taylor Sheridan: 'Chuck Norris bio je jedan od najljubaznijih ljudi koje sam upoznao'

Mnogo prije nego što je stvorio 'Yellowstone', Taylor Sheridan prvi je glumački posao dobio upravo uz Chucka Norrisa na setu serije 'Walker, Texas Ranger'. Nakon vijesti o Norrisovoj smrti, otkrio je koliko je taj susret obilježio njegov put i zašto ga i danas pamti s osobitim poštovanjem

Taylor Sheridan kaže da je Chucka Norrisa upoznao na svom prvom glumačkom poslu i opisao ga kao jednog od najljubaznijih i najskromnijih ljudi s kojima je radio. Taj je susret bio daleko više od male epizode na početku karijere: upravo je rad na 'Walkeru' postao jedno od iskustava koje će kasnije pomoći oblikovati njegov prepoznatljivi neo-vestern svijet, od 'Pakla na granici' do 'Yellowstonea' i 'Landmana'.

Norris je preminuo u 86. godini, a publika ga najviše pamti kao zvijezdu serije 'Walker, Texas Ranger', koja je premijerno krenula 1993., a završila 2001., uz televizijski film iz 2005. godine. Prvi posao uz Chucka Norrisa Taylor Sheridan danas je jedno od najvažnijih imena suvremenog televizijskog vesterna, ali njegov prvi korak pred kamerama bio je mnogo skromniji. Prvu ulogu imao je u dvostrukoj epizodi treće sezone 'Walkera' pod naslovom 'War Zone'. Glumio je Vernona koji završava u jurnjavi s Cordellom Walkerom, likom koji je igrao Norris. U izjavi za People Sheridan je rekao: 'Chucka sam upoznao na svom prvom glumačkom poslu. I dalje je jedan od najljubaznijih i najskromnijih ljudi koje sam imao zadovoljstvo upoznati i s kojima sam radio.'

Upravo vrijeme provedeno na setu 'Walkera' ostavilo je trag koji se poslije osjetio u Sheridanovu radu. Posebno se spominje njegov film 'Pakao na granici' iz 2016., u kojem dvojica teksaških rendžera love pljačkaše banaka, kao djelo koje nosi odjeke tog ranog iskustva. U širem smislu, uspjeh serije s Norrisom otvorio je prostor i za ono što će Sheridan kasnije razviti do kraja: emocionalno snažne, grube i izrazito američke priče poput 'Yellowstonea' i 'Landmana'. 'Sve one šale o Chucku Norrisu? Istinite su' Sheridan se Norrisa prisjetio i ranije, u razgovoru za The New York Times 2019. Tada je rekao da je Norris bio prva slavna osoba koju je upoznao i da je bio 'sjajan čovjek', ali se prisjetio i trenutka kada se na setu fizički sukobio s drugim glumcem. 'Znate sve one šale o Chucku Norrisu? On doista tuče ljude šakama', rekao je tada.

Chuck Norris Izvor: EPA / Autor: PAUL BUCK







