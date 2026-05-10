Meryl Streep nasmijala sve: 'Ne želim De Nira u svom timu, on je uvjerljivo najgori u ovome'

Meryl Streep iskoristila je televizijsko gostovanje povodom promocije filma 'Vrag nosi Pradu 2' kako bi se našalila na račun svog dugogodišnjeg kolege Roberta De Nira. Otkrila je da s njim nikada ne želi biti u istom timu kada se igra pantomima jer je u tome uvjerljivo najgori

Gostujući u popularnoj emisiji 'Today' uz kolege Stanleyja Tuccija, Emily Blunt i Anne Hathaway, 76-godišnja oskarovka prisjetila se privatnih druženja i društvenih igara. Glumci su podijelili niz zabavnih anegdota sa svojih kućnih zabava, ali i otkrili isprepletene obiteljske veze.

'Vrlo sramežljiv i jednostavno nije dobar u tome' Govoreći o svom bliskom prijateljstvu sa Stanleyjem Tuccijem, Meryl Streep je naglasila kako su njih dvoje na raznim zabavama odigrali jako puno partija pantomime. 'Obožavam Stanleyja. Trudimo se ne dobiti Roberta De Nira u naš tim jer je on najgori', izjavila je glumica, na što je Emily Blunt prasnula u smijeh. Tucci se odmah složio s njom, objašnjavajući da je slavni 82-godišnji glumac zapravo 'vrlo sramežljiv'.

Anne Hathaway s rukama na prsima dodala je kako joj ta njegova sramežljivost 'zvuči tako dirljivo', no Streep ju je brzo prekinula: 'Vrlo sramežljiv i jednostavno nije dobar u tome', poentirala je oskarovka, a zatim pred kamerama počela imitirati De Nira i njegove komične muke sa spomenutom društvenom igrom. Njih dvoje inače veže dugogodišnje prijateljstvo te suradnja na kultnim filmovima kao što su 'Lovac na jelene', 'Zaljubljivanje' i 'Marvinova soba'.

Vrag nosi Pradu 2







'Bila sam oduševljena. Ne znam jesu li oni bili'

Osim prisjećanja na zajedničke anegdote, zvijezde su se osvrnule na to koliko im se život promijenio u posljednjih 20 godina i kako je izgledao povratak na set nakon toliko vremena.

