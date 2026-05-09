Legendarna Kim Wilde nastupila u rasprodanoj Tvornici: Pogledajte atmosferu s koncerta

I. B.

09.05.2026 u 07:53

Koncert Kim Wilde u Tvornici kulture
Koncert Kim Wilde u Tvornici kulture Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Zagrebačka Tvornica kulture bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a Kim Wilde pokazala je zašto njezini hitovi desetljećima ne silaze s radijskih playlisti. Publika je od prvih taktova pjevala uglas, pretvarajući koncert u veliko slavlje osamdesetih

Večer u Tvornici protekla je u znaku nostalgije, ali bez osjećaja da je riječ o pukom vraćanju u prošlost. Kim Wilde na pozornicu je donijela energiju i sigurnost izvođačice koja i dalje bez problema drži pažnju publike, dok su se hitovi poput 'Kids in America', 'Cambodia' i 'You Keep Me Hangin’ On' nizali uz ovacije rasprodane dvorane.

Interes za koncert bio je velik još tjednima prije nastupa, a ulaznice su planule znatno prije samog datuma koncerta. Time je potvrđeno da Kim Wilde i dalje ima vjernu publiku u Hrvatskoj, ali i generaciju mlađih fanova koji su njezine pjesme otkrili mnogo kasnije.

Britanska glazbenica, koja je svjetsku slavu stekla početkom osamdesetih hitom 'Kids in America', tijekom karijere prodala je milijune albuma i singlova te ostala jedno od zaštitnih lica pop ere tog vremena.

Hitovi koji i dalje dižu publiku

Najveće reakcije publike očekivano su stigle uz pjesme koje su obilježile njezinu karijeru. Već nakon prvih taktova 'Cambodije' dvoranom se prolomio zajednički refren, dok je završnica uz 'You Keep Me Hangin’ On' pretvorila Tvornicu u rasplesani vremeplov.

Kim Wilde tijekom cijelog koncerta djelovala je opušteno i raspoloženo, često komunicirajući s publikom između pjesama. Upravo je ta neposrednost dodatno pojačala atmosferu večeri koja je više podsjećala na veliko zajedničko slavlje nego na klasičan koncert.

Za mnoge u publici ovo je bio nostalgičan povratak mladosti, ali i podsjetnik koliko dobro napisani pop hitovi mogu nadživjeti vrijeme u kojem su nastali.

