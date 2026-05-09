Legendarna Kim Wilde nastupila u rasprodanoj Tvornici: Pogledajte atmosferu s koncerta

Zagrebačka Tvornica kulture bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a Kim Wilde pokazala je zašto njezini hitovi desetljećima ne silaze s radijskih playlisti. Publika je od prvih taktova pjevala uglas, pretvarajući koncert u veliko slavlje osamdesetih

Večer u Tvornici protekla je u znaku nostalgije, ali bez osjećaja da je riječ o pukom vraćanju u prošlost. Kim Wilde na pozornicu je donijela energiju i sigurnost izvođačice koja i dalje bez problema drži pažnju publike, dok su se hitovi poput 'Kids in America', 'Cambodia' i 'You Keep Me Hangin’ On' nizali uz ovacije rasprodane dvorane.

Interes za koncert bio je velik još tjednima prije nastupa, a ulaznice su planule znatno prije samog datuma koncerta. Time je potvrđeno da Kim Wilde i dalje ima vjernu publiku u Hrvatskoj, ali i generaciju mlađih fanova koji su njezine pjesme otkrili mnogo kasnije. Britanska glazbenica, koja je svjetsku slavu stekla početkom osamdesetih hitom 'Kids in America', tijekom karijere prodala je milijune albuma i singlova te ostala jedno od zaštitnih lica pop ere tog vremena.

