'Kosa mi opada u pramenovima': Izašli tajni dokumenti s nizom optužbi na račun Blake Lively

Iako se mislilo da je okončanjem dugotrajne pravne bitke s redateljem Justinom Baldonijem napokon kupila mir, za Blake Lively problemi tek počinju. Sudski dokumenti iznijeli su na vidjelo strogo čuvane interne tajne njezina brenda Blake Brown Beauty, razotkrivši stotine očajnih recenzija žena koje tvrde da im je nova kozmetika za kosu uzrokovala ekstremno opadanje, lomljivost i isušivanje

Pravna sapunica oko filma 'Priča završava s nama' ('It Ends with Us') nedavno je završila nagodbom, no Baldonijevi odvjetnici uspjeli su zadati ozbiljan udarac reputaciji poznate glumice. Braneći se od glumičinih optužbi da joj je uništio poslovni ugled i prodaju proizvoda, Baldonijev tim zatražio je i dobio otpečaćivanje internih dokumenata tvrtke Blake Brown Beauty. Ti su spisi sada otkrili da pad prodaje nije rezultat nikakve 'medijske kampanje', već lavine bijesnih kupaca koji su prijavljivali da im proizvodi, doslovno, uništavaju kosu.

'Što ste, dovragu, stavili u ovo?' Linija proizvoda za kosu lansirana je u kolovozu 2024. godine uz ogromnu pompu i ekskluzivni ugovor s američkim trgovačkim lancem Target. Sama glumica tada je izjavila da je na razvoju proizvoda, čija se cijena kreće od 19 do 25 dolara, radila punih sedam godina. No euforija je kratko trajala. Otkriveni sudski spisi sadrže brojne javne i privatne pritužbe korisnica koje su prijavile katastrofalne rezultate.

'Što ste, dovragu, stavili u ovo? Kosa mi izgleda kao prokleto gnijezdo, više nikada neću kupiti ovaj proizvod', stoji u jednom od prigovora. Dokumenti otkrivaju i mnogo dramatičnija iskustva, u kojima su žene prijavile 'ekstremni gubitak kose' već nakon prvih nekoliko pranja šamponom iz njezine linije. 'Stvarno sam htjela voljeti ovaj brend, ali kosa mi je postala toliko suha i lomljiva nakon samo tri tjedna. Kosa mi puca i na dodir je poput slame', napisala je jedna korisnica, dok je druga u očaju dodala: 'Miris je nevjerojatan, ali kosa mi opada u znatno većim komadima nego prije. Ovo mi je potpuno uništilo kosu.' Mnoge su se žalile i na izniman svrbež vlasišta te ljepljiv trag koji ostavlja suhi šampon. O razmjerima nezadovoljstva govori i jedan TikTok komentar gdje su korisnice njezin brend podrugljivo preimenovale u 'Split Ends with Us' (Ispucali vrhovi s nama), aludirajući na naslov filma.

Blake Lively Izvor: EPA / Autor: NILS MEILVANG





Blake Lively Izvor: EPA / Autor: NILS MEILVANG

Interni dokument koji potvrđuje potpuni debakl Da ovo nisu samo izolirani slučajevi internetskih trolova, dokazuje interni e-mail koji je izvršna direktorica brenda poslala izravno Blake Lively u rujnu 2024. godine. Taj tajni memo otkriva da je tim itekako bio svjestan debakla. Prema izvještaju, čak 42 posto povratnih informacija za 'hranjivi šampon' odnosilo se isključivo na 'suhoću, lomljivost i oštećenje kose'. Maska za jačanje kose prošla je jednako loše, s više od polovice onih koji su je isprobale prijavile su da ostavlja kosu masnom, teškom i zapetljanom.