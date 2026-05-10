Neočekivane odluke prve dame: Zašto je Melania Trump postala problem za Bijelu kuću?

Nakon što je u The Washington Postu objavila kolumnu povodom Majčinog dana, uslijedile su brojne kritike čitatelja, ali i nagađanja o njezinim stvarnim motivima. Wolff smatra da neočekivane izjave prve dame, uključujući i nedavno javno distanciranje od Jeffreyja Epsteina, upućuju na moguće nesuglasice sa suprugom te predstavljaju problem koji Zapadno krilo jednostavno ne može kontrolirati.

U svojoj autorskoj kolumni Melania Trump istaknula je da su majke 'temelj američke demokracije' te 'prve učiteljice empatije, težnji i discipline'. Pritom je naglasila da pred sebe stavlja izazov razmišljanja 'izvan tradicionalnih odgovornosti Istočnog krila'. No, tekst nije naišao na odobravanje čitatelja. Mnogi su komentari kritizirali njezine izjave te podsjetili na činjenicu da je Istočno krilo nedavno srušeno, dok su drugi otvoreno prozvali i same novine zbog srozavanja kvalitete sadržaja. Novinarka Joanna Coles ocijenila je tekst kao 'lijeno napisan', pitajući se zašto ugledni list uopće pristaje objaviti takav materijal bez ozbiljnije provjere.

U svojem nedavnom podcastu, biograf Michael Wolff iznio je teoriju da su ovakvi njezini istupi potencijalno opasni za aktualnog predsjednika . 'Njezino pojavljivanje u javnosti do sada im nije donijelo ništa dobro. Prisjetimo se izjava o Epsteinu kojima je samo privukla dodatnu pozornost na tu temu ', naglasio je Wolff.

Dodao je i to da njezini osebujni stavovi i strateški odabrana izbivanja iz javnosti jasno signaliziraju da je prva dama izvan dosega kontrole predsjednikova tima.

Iako službena Bijela kuća i The Washington Post nisu htjeli komentirati analize iznesene u podcastu, direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung ranije je vrlo oštro odbacio Wolffove tvrdnje. Nazvao ga je 'prevarantom koji rutinski izmišlja priče iz svoje bolesne mašte'. Unatoč tome, činjenica je da je inače iznimno povučena Melania Trump u posljednjih nekoliko tjedana neuobičajeno prisutna u javnosti, što i dalje potiče pitanja o njezinim sljedećim koracima.