Posljednja objava Chucka Norrisa slama srca: Ovo je objavio prije samo 10 dana

Chuck Norris , koji je preminuo u 87. godini, u posljednjoj je objavi na društvenim mrežama djelovao snažno, vedro i razigrano.

U videu objavljenom 10. ožujka, na svoj 86. rođendan, pokazao je borilačke pokrete u tropskom okruženju i uz osmijeh poručio: 'Ne starim. Samo prelazim na višu razinu.'

Uz snimku je tada napisao i poruku koja danas zvuči posebno potresno. 'Danas mi je 86! Nema ništa bolje od malo razigrane akcije na suncu da se osjećate mladima. Zahvalan sam na još jednoj godini, dobrom zdravlju i prilici da i dalje radim ono što volim', poručio je Norris, zahvalivši fanovima na podršci koja mu je, kako je istaknuo, tijekom godina značila više nego što će ikada moći izraziti.

U komentarima se dodatno zahvalio i na, kako je napisao, 'predivnim rođendanskim željama'.