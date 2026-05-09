Goran Višnjić stigao u Bjelovar pa iznenadio novim imidžem

Poznati glumac stigao je na 23. izdanje Bjelovarskih odjeka kazališta, jednog od najprepoznatljivijih regionalnih kazališnih festivala. Višnjić se pojavio opušten i nasmijan, a mnogi su komentirali kako mu sijeda kosa odlično pristaje.

Višnjić je u Bjelovar stigao kao jedan od brojnih poznatih gostiju ovogodišnjeg BOK festa, koji traje do 12. svibnja i ponovno okuplja glumačka imena iz Hrvatske i regije. Festival ove godine nosi koncept 'Živo kino, platno na daskama', koji povezuje filmske klasike i njihove kazališne adaptacije.

BOK fest ponovno okupio poznata lica

Osim kazališnog programa, festival i ove godine donosi niz popratnih događanja, među kojima su koncerti, susreti s umjetnicima i tradicionalna 'izložba glumaca', koncept po kojem su glumci predstavljeni kao svojevrsni izlošci u salonu namještaja.