Goran Višnjić stigao u Bjelovar pa iznenadio novim imidžem

Publika na ovogodišnjem BOK festu u Bjelovaru nije pričala samo o predstavama i gostima festivala. Najviše pažnje privukao je Goran Višnjić, koji se pojavio s potpuno sijedom kosom i iznenadio novim imidžem
Poznati glumac stigao je na 23. izdanje Bjelovarskih odjeka kazališta, jednog od najprepoznatljivijih regionalnih kazališnih festivala. Višnjić se pojavio opušten i nasmijan, a mnogi su komentirali kako mu sijeda kosa odlično pristaje.
Glumca publika godinama povezuje s prepoznatljivom tamnom kosom, zbog čega je promjena izazvala velik interes.
Višnjić je u Bjelovar stigao kao jedan od brojnih poznatih gostiju ovogodišnjeg BOK festa, koji traje do 12. svibnja i ponovno okuplja glumačka imena iz Hrvatske i regije. Festival ove godine nosi koncept 'Živo kino, platno na daskama', koji povezuje filmske klasike i njihove kazališne adaptacije.
BOK fest ponovno okupio poznata lica
Osim kazališnog programa, festival i ove godine donosi niz popratnih događanja, među kojima su koncerti, susreti s umjetnicima i tradicionalna 'izložba glumaca', koncept po kojem su glumci predstavljeni kao svojevrsni izlošci u salonu namještaja.
Na festivalu su se ove godine pojavili i Bogdan Diklić, Vedran Mlikota, Marija Škaričić, Filip Šovagović, Igor Mešin i Goran Navojec, umjetnički direktor festivala.
Višnjić dio i glazbenog programa
Osim festivalskih druženja, Goran Višnjić sudjeluje i u programu BOK Alfa Jukeboxa, koncertnog događanja posvećenog glazbi i stihovima koji promoviraju mir i zajedništvo. Uz njega nastupaju brojni glumci i glazbenici, a program uključuje interpretacije pjesama autora poput Johna Lennona, Boba Dylana i Boba Marleyja.