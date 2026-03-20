Chuck Norris iza sebe je ostavio petero djece, dva braka i život veći od filmskog mita

Smrt Chucka Norrisa zatvorila je jedno veliko poglavlje pop-kulture, ali i podsjetila koliko je njegov život bio veći od filmskog mita koji ga je pratio desetljećima. Od stvarnog majstora borilačkih vještina i akcijske zvijezde do obiteljskog čovjeka i humanitarca, Norris je iza sebe ostavio priču koja je daleko nadilazila imidž nepobjedivog junaka s ekrana

Chuck Norris, koji je danas preminuo u 87. godini, za publiku je dugo bio mnogo više od glumca. Njegovo ime postalo je sinonim za fizičku snagu, disciplinu i onu staru akcijsku karizmu u kojoj se junak ne nameće riječima, nego prisutnošću. Obitelj je potvrdila da je preminuo 20. ožujka 2026., okružen najbližima.

Američko ratno zrakoplovstvo pa - karate Rođen kao Carlos Ray Norris 1940. u Oklahomi, samopouzdanje i životni smjer pronašao je tijekom službe u američkom ratnom zrakoplovstvu, kada se počeo ozbiljno baviti karateom. Upravo su ga borilačke vještine odvele prema statusu prvaka, a zatim i prema Hollywoodu, gdje je izgradio karijeru kakvu je malo tko uspio ponoviti. Jedan od prijelomnih trenutaka bio je njegov susret s Bruceom Leejem, s kojim je 1972. snimio kultni film 'Na zmajevom putu'. Kasnije se probio kao zaštitno lice akcijskih filmova 80-ih, a publika ga je posebno vezala uz naslove poput 'A Force of One', 'An Eye for an Eye', 'Missing in Action' i 'Code of Silence'. Kritika mu nije uvijek bila sklona, ali gledatelji jesu - i upravo ga je ta odanost publike pretvorila u jednu od najvećih akcijskih zvijezda svog vremena.

'Walker, teksaški rendžer' pretvorio ga je u televizijsku ikonu Iako je filmska karijera bila impresivna, Chuck Norris najširu je slavu dosegnuo serijom 'Walker, teksaški rendžer', koja se emitirala od 1993. do 2001. godine. U ulozi Cordella Walkera utjelovio je lik koji je savršeno odgovarao njegovu imidžu - čvrst, pravedan i nepopustljiv, ali vođen jasnim moralnim kodeksom. Serija ga je pretvorila u globalno prepoznatljivo lice i učvrstila njegov status pop-kulturne ikone. I nakon što se postupno povukao iz glume, nije potpuno nestao s ekrana. Iako se uglavnom umirovio još 2005., nastavio povremeno snimati, a posljednji filmski naslov bio mu je 'Agent Recon' iz 2024. godine.

Velik dio života posvetio je obitelji U privatnom životu Norris je imao dva braka i petero djece. Od 1998. bio je u braku s bivšom manekenkom Genom O'Kelley, s kojom je živio na ranču u Navasoti u Teksasu. Upoznali su se 1997. u Dallasu, a zajedno su dobili blizance, Dakotu i Danilee, rođene 2001. godine. Prije toga bio je 30 godina u braku s Dianne Kay Holechek, s kojom je dobio sinove Mikea i Erica. Uz njih, Norris je imao i kćer Dinu, rođenu iz izvanbračne veze dok je služio u američkom ratnom zrakoplovstvu. Njezino postojanje javno je priznao tek mnogo kasnije, u svojim memoarima 'Against All Odds: My Story'. U posljednjim godinama života bio je znatno povučeniji nego u vrijeme najveće slave, ali je povremeno na društvenim mrežama dijelio djeliće svakodnevice. Samo deset dana prije smrti objavio je rođendansku snimku na kojoj vježba u tropskom okruženju i poručuje: 'Ne starim, samo prelazim na višu razinu.' U opisu objave napisao je da je zahvalan na još jednoj godini, dobrom zdravlju i prilici da i dalje radi ono što voli.

Nije ostao samo na slavi, nego je gradio i nasljeđe Velik dio života Norris je posvetio radu s mladima. Njegova neprofitna organizacija Kickstart Kids, koju je osnovao 1990., kroz karate i rad na karakteru radi s učenicima srednjih i viših škola u Teksasu. Program danas djeluje u desecima škola i, prema podacima same organizacije, kroz njega je prošlo više od 120.000 učenika.

Chuck Norris iza sebe je ostavio filmove, televizijsku ostavštinu, obitelj i jednu od najprepoznatljivijih javnih persona svoje ere. No jednako tako ostavio je i priču o čovjeku koji je od stvarnog sportskog autoriteta stvorio karijeru, a od karijere - trajni fenomen pop-kulture.