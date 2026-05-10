Dua Lipa tuži Samsung za 15 milijuna dolara: Koristili su njeno lice bez dopuštenja

Prema sudskim dokumentima predanima krajem tjedna u Kaliforniji, Samsung je počeo koristiti fotografiju poznate pjevačice na kartonskim kutijama prošle godine. Kada je Dua Lipa to saznala i zatražila da prestanu, tehnološki gigant navodno ju je glatko i bezobzirno odbi o, što je u konačnici rezultiralo višemilijunskom tužbom za povredu autorskih prava.

U tužbi se navodi da je Samsung ozbiljno profitirao stvarajući lažni dojam da pjevačica podržava njihov proizvod. 'Lice gospođice Lipe istaknuto je u masovnoj marketinškoj kampanji za potrošački proizvod bez njezina znanja, naknade i bilo kakvog utjecaja. Ona to nije i ne bi dopustila', stoji u sudskom dokumentu.

Pjevačica ističe da strogo kontrolira svoj 'premium brend' te da vrlo pažljivo bira s kime će surađivati. Zanimljivo je i to da su autorska prava na spornu fotografiju , snimljenu u backstageu festivala Austin City Limits 2024. godine, u isključivom vlasništvu same pjevačice, što njezinu tužbu čini još snažnijom.

Fanovi kupovali televizore zbog nje

Da je ovaj potez Samsunga itekako imao odjeka kod kupaca, dokazuju i objave obožavatelja na mreži X (bivši Twitter), koje su priložene kao dokazni materijal. Mnogi su priznali da su kupili proizvod isključivo zbog njezina lica.

'Nisam uopće planirala kupiti televizor, ali vidjela sam kutiju pa sam odlučila uzeti ga', napisala je jedna obožavateljica. Druga je dodala: 'Kupila bih taj televizor samo zato što je Dua Lipa na njemu. Eto koliko sam opsjednuta'.

Uz kršenje autorskih prava, tužba obuhvaća i povredu prava na publicitet te nezakonito korištenje njezina zaštitnog znaka.