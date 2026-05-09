Kralj Charles u strahu od sina: Otkriveni detalji o žestokom temperamentu princa Williama

Poznati autor i stručnjak za britanski dvor, Christopher Andersen, u svojoj novoj knjizi posvećenoj princezi Kate Middleto n ('Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen') otkrio je dosad nepoznate detalje o naravi princa od Walesa. Iako naglašava da je William prema osoblju i potpunim strancima iznimno ljubazan, a na svoju suprugu i djecu nikada ne podiže glas, kada je u pitanju odnos s ocem, stvari znaju postati prilično burne.

Burna narav i vikanje na oca

'William je sposoban za velike i glasne ispade bijesa', izjavio je Andersen u nedavnom intervjuu. Da budući kralj ne preza od povišenih tonova, potvrdio je i jedan bivši zaposlenik s imanja Highgrove, koji tvrdi da je svjedočio nekoliko vrlo žustrih verbalnih okršaja između oca i sina.

'Kada je frustriran, William doista pribjegava vikanju na kralja', naveo je izvor, dodajući kako princ ima nevjerojatno jak i prodoran glas. 'Mnogo je glasniji od svog oca, to nije nešto što se lako zaboravlja.'

Zanimljivo je da su ovi ispadi, prema riječima upućenih, u više navrata ozbiljno 'prestrašili' 77-godišnjeg kralja Charlesa. Ipak, Andersen ističe da Williamova nagla narav nije došla niotkud. 'Nije nikakvo iznenađenje da princ zna biti vatren jer i sam kralj Charles ima temperament poput Vezuva', objasnio je autor knjige.