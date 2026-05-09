Kralj Charles u strahu od sina: Otkriveni detalji o žestokom temperamentu princa Williama

Princ William u javnosti njeguje imidž staloženog i smirenog budućeg monarha, no iza zatvorenih vrata palače situacija je navodno potpuno drugačija. Njegov navodno vrlo žestok temperament toliko je izražen da, prema tvrdnjama iz nove knjige, izaziva strah i kod samog kralja Charlesa
Poznati autor i stručnjak za britanski dvor, Christopher Andersen, u svojoj novoj knjizi posvećenoj princezi Kate Middleton ('Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen') otkrio je dosad nepoznate detalje o naravi princa od Walesa. Iako naglašava da je William prema osoblju i potpunim strancima iznimno ljubazan, a na svoju suprugu i djecu nikada ne podiže glas, kada je u pitanju odnos s ocem, stvari znaju postati prilično burne.
Burna narav i vikanje na oca
'William je sposoban za velike i glasne ispade bijesa', izjavio je Andersen u nedavnom intervjuu. Da budući kralj ne preza od povišenih tonova, potvrdio je i jedan bivši zaposlenik s imanja Highgrove, koji tvrdi da je svjedočio nekoliko vrlo žustrih verbalnih okršaja između oca i sina.
'Kada je frustriran, William doista pribjegava vikanju na kralja', naveo je izvor, dodajući kako princ ima nevjerojatno jak i prodoran glas. 'Mnogo je glasniji od svog oca, to nije nešto što se lako zaboravlja.'
Zanimljivo je da su ovi ispadi, prema riječima upućenih, u više navrata ozbiljno 'prestrašili' 77-godišnjeg kralja Charlesa. Ipak, Andersen ističe da Williamova nagla narav nije došla niotkud. 'Nije nikakvo iznenađenje da princ zna biti vatren jer i sam kralj Charles ima temperament poput Vezuva', objasnio je autor knjige.
Naslijeđeni temperament
Da monarh doista gubi živce zbog sitnica poznato je već neko vrijeme. Andersen je u ranijim publikacijama pisao kako je Charles jednom prilikom, iz čiste frustracije zbog ispale manžete, doslovno 'iščupao umivaonik iz zida'. Javnost je njegovu nervozu imala priliku vidjeti i nedugo nakon smrti kraljice Elizabete 2022. godine, kada je pred kamerama doživio slom živaca zbog nalivpera iz kojeg je iscurila tinta, nervozno mrmljajući kako 'ne može podnijeti tu prokletu stvar'.
Osim kralja Charlesa, na meti Williamovog temperamenta našao se i njegov mlađi brat, princ Harry. On je u svojim memoarima 'Spare' detaljno opisao njihov fizički sukob iz 2019. godine, tvrdivši da ga je William zgrabio za ovratnik i srušio na pod zbog rasprave o Meghan Markle.