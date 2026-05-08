Zvjezdana večer u HNK-u: Poznati pohrlili na premijeru drame 'Maria Stuart'

Petak navečer u Zagrebu donio je poseban trenutak za ljubitelje kazališta - nova scena HNK2 ugostila je svoju prvu dramsku premijeru, a u gledalištu su se našla i brojna poznata lica s domaće javne scene. Otvorila ju je 'Maria Stuart' Friedricha Schillera, jedno od ključnih djela njemačke klasične književnosti, koje je za ovu prigodu postavljeno u inovativnoj režiji i koreografiji Matije Ferlina
U novootvorenom HNK 2 održana je prva dramska premijera 'Maria Stuart' Friedricha Schillera. U fokusu je sukob dviju kraljica, Elizabete I. (Nina Violić) i Marije Stuart (Jadranka Đokić), čija se osobna drama neprestano prelama kroz mehanizme državne vlasti.
'Ono o čemu se radi je da su to zapravo sukobi moći, sukobi dviju politika, dvije religije, dva svjetonazora, i one kao takve u svemu tome nisu žene nego zatočenice jednog sustava u kojemu su zarobljene', ispričala je Jadranka Đokić, za HRT.
Na premijeru su stigla i brojna poznata lica poput Gordana Jandrokovića, Mirjane Bohanec-Vidović, Daniele Trbović, Vinka Brešana, Dimitrija Popovića i mnogih drugih.