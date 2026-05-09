ZABORAVITE NA AKCIJU

Serije zbog kojih zaboravljamo na mobitel: Evo zašto smo ovisni o mračnim trilerima

G.R.

09.05.2026 u 07:19

Gray
Gray Izvor: Promo fotografije / Autor: Darren Goldstein
Bionic
Reading

Postoji nešto posebno u serijama koje vas ne osvoje velikim akcijskim scenama, nego osjećajem napetosti koji ostaje dugo nakon završetka epizode. Upravo zato posljednjih godina publika sve više bira psihološke trilere i mračne drame - priče u kojima ništa nije potpuno crno ili bijelo

Takve serije danas ne gledamo samo zbog radnje. Gledamo ih zbog atmosfere, napetosti i likova kojima istovremeno vjerujemo i ne vjerujemo.

Publika više ne traži savršene junake

Dok su nekoć dominirali klasični heroji i jednostavna podjela na dobre i loše likove, danas gledatelji sve više traže kompleksnije priče i karaktere koji djeluju stvarno. Likove pune mana, tajni i moralno upitnih odluka.

vezane vijesti

Psihološki trileri funkcioniraju upravo zato što gledatelja stalno drže u zoni nesigurnosti. Tko govori istinu? Tko manipulira? I koliko prošlost može oblikovati nečije odluke?

Upravo ta emocionalna i psihološka slojevitost razlog je zašto publika sve češće bira sporije, mračnije i intenzivnije serije.

Atmosfera je postala važnija od akcije

Najuspješnije moderne psihološke serije ne oslanjaju se samo na šokove i obrate. Napetost grade postupno - kroz dijaloge, tišinu i sitne detalje koji stvaraju osjećaj da nešto nije u redu čak i kada se na ekranu 'ništa ne događa'.

Gray
  • Gray
  • Gray
  • Gray
  • Gray
Gray Izvor: Promo fotografije / Autor: Ian Watson

Takav pristup gledatelja lako uvuče u priču i svijet likova. Upravo zato psihološke trilere rijetko gledamo usputno, dok paralelno tipkamo po mobitelu ili radimo nešto drugo. To su serije koje traže pažnju i zbog kojih često pogledamo 'još samo jednu epizodu'.

Mračne serije ostavljaju jači trag

Publika danas želi sadržaj koji izaziva reakciju. Serije koje nakon gledanja potiču rasprave, teorije i analiziranje detalja puno češće ostavljaju snažniji dojam od laganog sadržaja koji se brzo zaboravi.

Psihološki trileri gledatelju ne nude samo zabavu, nego iskustvo. Upravo zato najbolje mračne serije ostaju u mislima dugo nakon završne epizode.

Official Trailer | Gray | Izvor: Društvene mreže

Vrijeme je za sporije, inteligentnije trilere

Dok su nekoć dominirali brzi akcijski naslovi, danas publika sve više cijeni sporije i psihološki slojevitije priče. Serije koje grade napetost postupno i dopuštaju gledatelju da sam povezuje detalje i preispituje motive likova.

Ako ste i sami ljubitelj takvih serija, dobra vijest je da na Pickbox 1 od 11.5. stiže 'Gray', nova mračna psihološka drama koja se emitira od ponedjeljka do srijede u večernjem terminu. Serija donosi napetu priču punu tajni, nepovjerenja i emocionalno slojevitih likova - upravo ono zbog čega su psihološki trileri ponovno postali jedan od najpopularnijih žanrova.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAZALIŠNI UGOĐAJ

KAZALIŠNI UGOĐAJ

Zvjezdana večer u HNK-u: Poznati pohrlili na premijeru drame 'Maria Stuart'
Podrška najranjivijima

Podrška najranjivijima

Ana Gruica Uglešić osnovala udrugu za djecu i zlostavljane majke
RIJETKA ISPOVIJEST

RIJETKA ISPOVIJEST

Lidija Bačić kakvu ne poznajemo: Progovorila o vjeri, duhovnim pjesmama i crkvenom zboru

najpopularnije

Još vijesti