Fijasko Melanije Trump: 'Suprug te vara, a ti ženama pametuješ o obitelji i majčinstvu'

Prva dama SAD-a Melania Trump napisala je kolumnu za The Washington Post povodom Majčinog dana, no umjesto pohvala, dočekala ju je neviđena lavina kritika. Čitatelji su u komentarima brutalno sasjekli njezine savjete o majčinstvu, podsjetivši je na brojne afere njezina supruga Donalda Trumpa

U tekstu u kojem poziva na 'vraćanje časti majčinstvu', Melania Trump je kritizirala feminizam tvrdeći da je on 'često stavljao karijeru ispred obitelji, s teškim posljedicama za našu naciju'. Njezine su riječi izazvale bijes pretplatnika novina čiji je vlasnik Jeff Bezos, a kojeg se sve glasnije optužuje za otvoreno dodvoravanje novoj administraciji.

'Nepotizam i licemjerje' Kolumna opisuje majke kao temelj američke demokracije te 'prve učiteljice empatije, aspiracije i discipline'. Ipak, sekciju s komentarima u samo nekoliko minuta preplavile su izrazito oštre reakcije. 'Tvoj je suprug neki dan usporedio novinarku sa ženkom psa', glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Odmah se nadovezao i drugi čitatelj: 'Majčinstvo nikada nije bilo osramoćeno. Jedina stvar koja sramoti majke je kada muž vara ženu s drugom i napravi dijete izvan braka. Možda biste to htjeli riješiti sa svojim suprugom'.

Melania Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL