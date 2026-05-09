Fijasko Melanije Trump: 'Suprug te vara, a ti ženama pametuješ o obitelji i majčinstvu'

Prva dama SAD-a Melania Trump napisala je kolumnu za The Washington Post povodom Majčinog dana, no umjesto pohvala, dočekala ju je neviđena lavina kritika. Čitatelji su u komentarima brutalno sasjekli njezine savjete o majčinstvu, podsjetivši je na brojne afere njezina supruga Donalda Trumpa
U tekstu u kojem poziva na 'vraćanje časti majčinstvu', Melania Trump je kritizirala feminizam tvrdeći da je on 'često stavljao karijeru ispred obitelji, s teškim posljedicama za našu naciju'. Njezine su riječi izazvale bijes pretplatnika novina čiji je vlasnik Jeff Bezos, a kojeg se sve glasnije optužuje za otvoreno dodvoravanje novoj administraciji.
'Nepotizam i licemjerje'
Kolumna opisuje majke kao temelj američke demokracije te 'prve učiteljice empatije, aspiracije i discipline'. Ipak, sekciju s komentarima u samo nekoliko minuta preplavile su izrazito oštre reakcije.
'Tvoj je suprug neki dan usporedio novinarku sa ženkom psa', glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Odmah se nadovezao i drugi čitatelj: 'Majčinstvo nikada nije bilo osramoćeno. Jedina stvar koja sramoti majke je kada muž vara ženu s drugom i napravi dijete izvan braka. Možda biste to htjeli riješiti sa svojim suprugom'.
Treći je komentator kolumnu prve dame nazvao 'predstavom potpuno odvojenom od stvarnosti': 'Ona živi životom ekscesa i materijalizma te govori majkama, od kojih neke rade dva ili tri posla, da rade više kod kuće, ali da obavezno nađu vremena za sebe? Odgojila je razmaženu nepo-bebu i nije napravila NIŠTA sa svojom platformom prve dame. Kakva sramota.'
Bilo je i onih koji su posumnjali u samo autorstvo teksta, pitajući se 'Zar Bezosova odanost Trumpovima nema dna? Također, ovo očito nije napisala Melania.'
Bezosova kapitulacija
Ovaj fijasko s kolumnom dolazi u trenutku teške krize za The Washington Post. Otkako se Donald Trump vratio u Bijelu kuću, vlasnik Jeff Bezos drastično je promijenio uređivačku politiku. Zbog onoga što bivši zaposlenici nazivaju 'otvorenom kapitulacijom' pred MAGA pokretom, novine su izgubile više od 375 tisuća digitalnih pretplatnika.
Niz uglednih urednika i kolumnista dao je ostavke žaleći se na cenzuru i eroziju slobode izbora tema. Bezos je u veljači otpustio čak trećinu osoblja, ukinuvši sportsku rubriku i desetkovavši dopisništva iz inozemstva, pri čemu je dopisnica iz Ukrajine saznala za otkaz dok je izvještavala iz ratne zone.
Milijuni za propagandu
Suradnja Bezosa i obitelji Trump nije novost. Objava ove kolumne uslijedila je nakon što je vlasnik Amazona prošle godine uložio oko 75 milijuna dolara u dokumentarni film o Melaniji. Taj su potez kritičari sasjekli, nazivajući film 'jezivim komadom propagande', dok je poznati voditelj Jimmy Kimmel ogroman iznos koji je Bezos uplatio otvoreno nazvao 'mitom'.