Kate i William priredili su svoju prvu ovogodišnju vrtnu zabavu u Buckinghamskoj palači

Kate Middleton je, unatoč zdravstvenim izazovima i pažljivo doziranim javnim pojavljivanjima proteklih mjeseci, blistala u prepoznatljivo ženstvenom izdanju , dok je princ William strpljivo razgovarajo s gostima i pozirajući za fotografije.

Zamijenili su kralja Charlesa kao glavnog domaćina događaja na otvorenom , a pridružili su im se Williamova rođakinja Zara Tindall , kao i Williamov ujak i teta princ Edward i princeza Sophie , vojvoda i vojvotkinja od Edinburgha.

Princeza je blistala

Zabava je već bila u punom jeku kada su stigli zabavu, a gosti su prije toga uživali u mini sendvičima i sitnim kolačima. Kraljevski par prošao je kroz ogromna vrata palače i, označavajući formalni početak proslave, stali mirno za sviranje nacionalne himne. Princeza Kate nosila je strukturiranu bijelu jaknu sa cvjetnim brošem uz suknju s točkicama marke Self-Portrait, vintage šešir u stilu Audrey Hepburn i naušnice pokojne kraljice Elizabete.

Kate redovito prisustvuje godišnjim zabavama koje se održavaju u Buckinghamskoj palači, a propustila je samo tri godine - 2024. zbog liječenja raka te zabave i 2018. i 2015. jer je bila na porodiljnom dopustu nakon rođenja princa Louisa i princeze Charlotte. Inače, kraljevska obitelj u pravilu priredi u prosjeku tri vrtne zabave u Buckinghamskoj palači i jednu u Holyroodhouseu u Škotskoj.