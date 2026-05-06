Zaboravite Montanu, teksaška pravila su brutalna: Omiljeni par iz 'Yellowstonea' ima nove neprijatelje

Nakon što je kultna western drama 'Yellowstone' završila svoju petu sezonu, obožavatelji Beth Dutton i Ripa Wheelera konačno su dočekali njihov povratak. Stigao je i novi trailer spin-offa 'Dutton Ranch', koji premijerno stiže 22. svibnja, a obećava novu dozu intriga, sukoba i nemilosrdne borbe za moć, ovoga puta na vrelom jugu Teksasa
Neukrotiva Beth Dutton (Kelly Reilly) i mračni, ali odani Rip Wheeler (Cole Hauser) zamijenili su prohladne planine Montane za surovi krajolik južnog Teksasa. Prvi službeni trailer za 'Ranč Dutton' (Dutton Ranch) jasno daje do znanja da bijeg od prošlosti ne znači i bijeg od nevolja. Daleko od 'duhova Yellowstonea', kultni par pokušava izgraditi zajedničku budućnost na velikom ranču i odgajati usvojenog sina Cartera. Međutim, ubrzo se sudaraju s brutalnom novom stvarnošću.
Nova pravila, stari neprijatelji
Teksas sa sobom donosi sasvim drugačija pravila igre. Bethina oštra korporativna snalažljivost sada se suočava s duboko ukorijenjenom teksaškom politikom, dok Ripovi instinkti za rješavanje problema na 'stari način' nailaze na potpuno nove zakonske, ali i ilegalne prepreke.
Posebnu prijetnju predstavlja im suparnički, nemilosrdni ranč na čelu s moćnom matrijarhatkinjom, koju glumi oskarovka Annette Bening. U južnom Teksasu 'krv nije voda, oprost je rijedak, a cijenu opstanka možda ćete platiti dušom', stoji u službenom opisu serije. Obožavatelji tako mogu očekivati brutalne sukobe oko zemlje i ostavštine, koji podsjećaju na najbolje trenutke 'Yellowstonea', ali u potpuno novom, prljavijem ruhu.
Zvučna redateljska i glumačka imena
Prva sezona, koja će imati devet epizoda, okuplja vrhunsku glumačku postavu. Uz Kelly Reilly i Colea Hausera, gledat ćemo i velikane poput Eda Harrisa te Annette Bening. Tu su još i Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca i Natalie Alyn Lind.
Kreator serije, izvršni producent i showrunner Chad Feehan, razvio je priču temeljenu na likovima koje su stvorili Taylor Sheridan i John Linson, autorski duo originalnog Yellowstonea. Uz standardne producentske snage poput Davida C. Glassera, čak su i glavni glumci, Reilly i Hauser, preuzeli uloge izvršnih producenata.
Prve dvije epizode Dutton Rancha bit će dostupne za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od srijede, 22. svibnja.