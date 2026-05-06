Zaboravite Montanu, teksaška pravila su brutalna: Omiljeni par iz 'Yellowstonea' ima nove neprijatelje

Neukrotiva Beth Dutton ( Kelly Reilly ) i mračni, ali odani Rip Wheeler ( Cole Hauser ) zamijenili su prohladne planine Montane za surovi krajolik južnog Teksasa. Prvi službeni trailer za ' Ranč Dutton' (Dutton Ranch) jasno daje do znanja da bijeg od prošlosti ne znači i bijeg od nevolja. Daleko od ' duhova Yellowstonea' , kultni par pokušava izgraditi zajedničku budućnost na velikom ranču i odgajati usvojenog sina Cartera. Međutim, ubrzo se sudaraju s brutalnom novom stvarnošću.

Nova pravila, stari neprijatelji

Teksas sa sobom donosi sasvim drugačija pravila igre. Bethina oštra korporativna snalažljivost sada se suočava s duboko ukorijenjenom teksaškom politikom, dok Ripovi instinkti za rješavanje problema na 'stari način' nailaze na potpuno nove zakonske, ali i ilegalne prepreke.

Posebnu prijetnju predstavlja im suparnički, nemilosrdni ranč na čelu s moćnom matrijarhatkinjom, koju glumi oskarovka Annette Bening. U južnom Teksasu 'krv nije voda, oprost je rijedak, a cijenu opstanka možda ćete platiti dušom', stoji u službenom opisu serije. Obožavatelji tako mogu očekivati brutalne sukobe oko zemlje i ostavštine, koji podsjećaju na najbolje trenutke 'Yellowstonea', ali u potpuno novom, prljavijem ruhu.