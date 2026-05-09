Dobro raspoloženi Gordan Jandroković zabavljao se u društvu Joška Lokasa na Bok Festu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković snimljen je u odličnom raspoloženju na glazbeno-scenskom spektaklu BOK Alfa Jukebox u Bjelovaru
Bjelovarski paviljon u samom centru grada ove je subote postao središte zabave u sklopu popularnog Bok Festa. Među brojnim posjetiteljima posebno se isticao dobro raspoloženi Gordan Jandroković, koji je večer proveo u opuštenom razgovoru s umjetničkim direktorom festivala, glumcem Goranom Navojcem, te televizijskim voditeljem Joškom Lokasom.
'Samo ljubav' u centru Bjelovara
Ovogodišnje izdanje koncerta, pod radnim naslovom 'Samo ljubav', odnosno 'Give Peace a Chance', osmišljeno je kao posveta autorima koji su kroz povijest glazbom slali antiratne poruke. Impresivna ekipa okupila se pod vodstvom Navojca, pa su Jandroković i ostali okupljeni mogli uživati u glazbenim klasicima uz pratnju Ante Gele i njegovog benda. Na pozornici su se tako izmjenjivala brojna poznata imena, a svoje su interpretacije, između ostalih, izveli Goran Višnjić, Jelena Perčin i Enis Bešlagić.
Kroz ovu emotivnu večer, ispunjenu hitovima legendarnih glazbenika poput Johna Lennona, Boba Dylana i Janis Joplin, publiku je vodio upravo Lokas. Uz to, pripremio je i zabavni kviz, dok je posebnu atmosferu dodatno upotpunio nastup bjelovarskog zbora Vox Feminae.