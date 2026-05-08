Ptičji izmet na autu nije bezazlen: Evo zašto ga treba ukloniti što prije

Mnogi vozači ptičji izmet na automobilu doživljavaju kao sitnu neugodnost koju će riješiti pri sljedećem pranju. No čekanje nije dobra ideja. Ako se izmet zadrži na obojenim površinama, može napraviti ozbiljniju štetu nego što se na prvi pogled čini.

Razlog je njegov kemijski sastav. Ptičji izmet sadrži dušik, koji može biti vrlo agresivan prema modernim automobilskim bojama baziranima na vodi. Ako se osuši i dulje ostane na karoseriji, može nagristi zaštitni sloj laka, a u težim slučajevima dovesti i do izbljeđivanja boje. Revija HAK zato savjetuje da ga se ukloni što prije, po mogućnosti dok je još svjež.

Najgore je čekati da se osuši

Najbolje što vozač može napraviti jest reagirati odmah. Svježi izmet puno se lakše uklanja i pritom je manji rizik od grebanja laka. Važno je ne trljati ga grubo i ne strugati ga na suho, pogotovo ako se već stvrdnuo.

Ako se izmet osušio, treba ga najprije omekšati vodom, a zatim očistiti sredstvom namijenjenim pranju automobila. Najbolji izbor su specijalizirani autošamponi, osobito oni koji imaju i zaštitnu komponentu poput voska. Takva sredstva pomažu pri čišćenju, ali istodobno ostavljaju dodatni zaštitni sloj na površini laka.

Ako pri ruci nemate autošampon, može poslužiti i blagi šampon za kupanje ili sapun. To nije idealno rješenje za redovitu njegu automobila, ali je bolja opcija od toga da agresivni izmet danima stoji na karoseriji. Bitno je ukloniti ga što prije.

Vosak može smanjiti rizik od oštećenja

Dobra zaštita može pomoći, osobito u razdobljima kada se automobil često parkira ispod stabala. Kod pranja automobila u praonici nije loše odabrati i zaštitu voskom. Vosak neće spriječiti da izmet završi na automobilu, ali može djelovati kao dodatni sloj između nečistoće i laka.

Upravo taj sloj može olakšati kasnije čišćenje i smanjiti mogućnost da na boji ostanu trajni tragovi. To je posebno važno ljeti, kada se karoserija jako zagrijava, a izmet se na suncu brzo suši i postaje tvrdokorniji.

Zaključak je jednostavan: Ptičji izmet ne treba ignorirati. Brza reakcija, malo vode i odgovarajuće sredstvo za čišćenje mogu spriječiti štetu koju je poslije puno teže i skuplje ukloniti.