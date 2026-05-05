GEELY PREDSTAVIO

Kinezi imaju novi hit: Veliki SUV s malom potrošnjom i jakim motorom

A.H.

05.05.2026 u 23:00

Geely Monjaro
Geely Monjaro Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Geely Monjaro
Bionic
Reading

Kineski proizvođač Geely predstavio je na kineskom tržištu novi Monjaro i-HEV, klasični hibridni SUV koji donosi zanimljiv spoj performansi i niske potrošnje.

Prema službenim podacima, ovaj model troši svega 4,75 litara na 100 kilometara, dok do 100 km/h ubrzava za 8,3 sekunde. Početna cijena iznosi oko 21.300 eura, čime se ovaj model pozicionira kao konkurentan izbor u srednjoj klasi SUV-ova.

Hibridi postaju novi trend u Kini

Geely Monjaro, poznat u Kini i pod imenom Xingyue L, prvi put je predstavljen 2021. kao benzinski SUV razvijen na CMA platformi, koju koristi i Volvo XC40. Tijekom godina dobio je i plug-in hibridnu verziju, no sada Geely snažno ide u smjeru klasičnih hibrida.

vezane vijesti

Novi i-HEV sustav kombinira benzinski motor s električnim pogonom i automatskim prijenosom, a baterija se puni sama tijekom vožnje - bez potrebe za vanjskim punjenjem. Riječ je o tzv. samopunjivom hibridu, koji ne omogućuje dužu vožnju isključivo na struju, ali zato optimizira potrošnju u svakodnevnim uvjetima.

Ovakva tehnologija postaje sve popularnija među kineskim proizvođačima. Razlog je postupno ukidanje državnih poticaja za plug-in hibride i električne automobile, zbog čega se sve više marki okreće klasičnim hibridima kao kompromisu između cijene i učinkovitosti.

Velik SUV s bogatom opremom

Geely Monjaro i-HEV zadržao je prepoznatljiv dizajn benzinske verzije, uz veliku prednju masku, naglašena svjetla i robusne proporcije. Riječ je o SUV-u duljine 4,8 metara, s međuosovinskim razmakom od 2,85 metara, što jamči prostranu kabinu za pet putnika.

Unutrašnjost donosi moderan pristup s tri zaslona - dva od 14,6 inča i digitalnom instrument pločom od 12,3 inča, dok je dostupan i veliki head-up zaslon dijagonale 25,6 inča.

Oprema uključuje bežično punjenje mobitela snage 50 W, panoramski krov, grijana, ventilirana i masažna sjedala te audio sustav sa 16 zvučnika. Tu je i napredni sustav pomoći vozaču G-Pilot H3 s funkcijom poluautonomne vožnje na autocesti.

vezane vijesti

Fokus na učinkovitost i svakodnevnu vožnju

Najvažniji dio ovog modela je pogonski sklop. Čini ga 1,5-litreni turbobenzinski motor snage 161 KS, uz dva elektromotora. Jedan je integriran u motor, dok drugi pokreće kotače i razvija 228 KS.

Monjaro i-HEV dolazi isključivo s prednjim pogonom, a može voziti na struju pri nižim brzinama, do oko 66 km/h. Maksimalna brzina iznosi 180 km/h.

Ipak, najveći adut ovog modela je potrošnja. S deklariranih 4,75 l/100 km, Geely jasno cilja vozače koji žele niže troškove goriva bez prelaska na potpuno električni pogon.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GEELY PREDSTAVIO

GEELY PREDSTAVIO

Kinezi imaju novi hit: Veliki SUV s malom potrošnjom i jakim motorom
vozači, oprez!

vozači, oprez!

Vozite u Austriju? Uvedena drastična pravila, tisuće vozača dobile kazne
VAŽNA STAVKA

VAŽNA STAVKA

Vozači često zaboravljaju na ovu tipku, a posljedice mogu biti stravične

najpopularnije

Još vijesti