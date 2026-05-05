Kinezi imaju novi hit: Veliki SUV s malom potrošnjom i jakim motorom

Geely Monjaro, poznat u Kini i pod imenom Xingyue L, prvi put je predstavljen 2021. kao benzinski SUV razvijen na CMA platformi, koju koristi i Volvo XC40. Tijekom godina dobio je i plug-in hibridnu verziju, no sada Geely snažno ide u smjeru klasičnih hibrida.

Prema službenim podacima, ovaj model troši svega 4,75 litara na 100 kilometara, dok do 100 km/h ubrzava za 8,3 sekunde. Početna cijena iznosi oko 21.300 eura, čime se ovaj model pozicionira kao konkurentan izbor u srednjoj klasi SUV-ova.

Novi i-HEV sustav kombinira benzinski motor s električnim pogonom i automatskim prijenosom, a baterija se puni sama tijekom vožnje - bez potrebe za vanjskim punjenjem. Riječ je o tzv. samopunjivom hibridu, koji ne omogućuje dužu vožnju isključivo na struju, ali zato optimizira potrošnju u svakodnevnim uvjetima.

Ovakva tehnologija postaje sve popularnija među kineskim proizvođačima. Razlog je postupno ukidanje državnih poticaja za plug-in hibride i električne automobile, zbog čega se sve više marki okreće klasičnim hibridima kao kompromisu između cijene i učinkovitosti.

Velik SUV s bogatom opremom

Geely Monjaro i-HEV zadržao je prepoznatljiv dizajn benzinske verzije, uz veliku prednju masku, naglašena svjetla i robusne proporcije. Riječ je o SUV-u duljine 4,8 metara, s međuosovinskim razmakom od 2,85 metara, što jamči prostranu kabinu za pet putnika.

Unutrašnjost donosi moderan pristup s tri zaslona - dva od 14,6 inča i digitalnom instrument pločom od 12,3 inča, dok je dostupan i veliki head-up zaslon dijagonale 25,6 inča.

Oprema uključuje bežično punjenje mobitela snage 50 W, panoramski krov, grijana, ventilirana i masažna sjedala te audio sustav sa 16 zvučnika. Tu je i napredni sustav pomoći vozaču G-Pilot H3 s funkcijom poluautonomne vožnje na autocesti.