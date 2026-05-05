Kinezi imaju novi hit: Veliki SUV s malom potrošnjom i jakim motorom

Kineski proizvođač Geely predstavio je na kineskom tržištu novi Monjaro i-HEV, klasični hibridni SUV koji donosi zanimljiv spoj performansi i niske potrošnje.
Prema službenim podacima, ovaj model troši svega 4,75 litara na 100 kilometara, dok do 100 km/h ubrzava za 8,3 sekunde. Početna cijena iznosi oko 21.300 eura, čime se ovaj model pozicionira kao konkurentan izbor u srednjoj klasi SUV-ova.
Hibridi postaju novi trend u Kini
Geely Monjaro, poznat u Kini i pod imenom Xingyue L, prvi put je predstavljen 2021. kao benzinski SUV razvijen na CMA platformi, koju koristi i Volvo XC40. Tijekom godina dobio je i plug-in hibridnu verziju, no sada Geely snažno ide u smjeru klasičnih hibrida.
Novi i-HEV sustav kombinira benzinski motor s električnim pogonom i automatskim prijenosom, a baterija se puni sama tijekom vožnje - bez potrebe za vanjskim punjenjem. Riječ je o tzv. samopunjivom hibridu, koji ne omogućuje dužu vožnju isključivo na struju, ali zato optimizira potrošnju u svakodnevnim uvjetima.
Ovakva tehnologija postaje sve popularnija među kineskim proizvođačima. Razlog je postupno ukidanje državnih poticaja za plug-in hibride i električne automobile, zbog čega se sve više marki okreće klasičnim hibridima kao kompromisu između cijene i učinkovitosti.
Velik SUV s bogatom opremom
Geely Monjaro i-HEV zadržao je prepoznatljiv dizajn benzinske verzije, uz veliku prednju masku, naglašena svjetla i robusne proporcije. Riječ je o SUV-u duljine 4,8 metara, s međuosovinskim razmakom od 2,85 metara, što jamči prostranu kabinu za pet putnika.
Unutrašnjost donosi moderan pristup s tri zaslona - dva od 14,6 inča i digitalnom instrument pločom od 12,3 inča, dok je dostupan i veliki head-up zaslon dijagonale 25,6 inča.
Oprema uključuje bežično punjenje mobitela snage 50 W, panoramski krov, grijana, ventilirana i masažna sjedala te audio sustav sa 16 zvučnika. Tu je i napredni sustav pomoći vozaču G-Pilot H3 s funkcijom poluautonomne vožnje na autocesti.
Fokus na učinkovitost i svakodnevnu vožnju
Najvažniji dio ovog modela je pogonski sklop. Čini ga 1,5-litreni turbobenzinski motor snage 161 KS, uz dva elektromotora. Jedan je integriran u motor, dok drugi pokreće kotače i razvija 228 KS.
Monjaro i-HEV dolazi isključivo s prednjim pogonom, a može voziti na struju pri nižim brzinama, do oko 66 km/h. Maksimalna brzina iznosi 180 km/h.
Ipak, najveći adut ovog modela je potrošnja. S deklariranih 4,75 l/100 km, Geely jasno cilja vozače koji žele niže troškove goriva bez prelaska na potpuno električni pogon.