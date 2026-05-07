Koliko Ferrari zaradi od svakog prodanog automobila? Cifra će vas šokirati

Ferrari nije samo sinonim za prestiž, ekskluzivu i performanse, nego i za nevjerojatnu profitabilnost. Prema analizi Car Industry Analysisa, talijanski proizvođač u 2025. po svakom prodanom automobilu ostvaruje prosječan profit od 223.680 eura.

To znači da Ferrari na jednom prodanom automobilu zaradi više nego što stoji novi Porsche 911 GT3. Još je impresivnije to što je taj iznos dodatno porastao u odnosu na 2024., kada je prosječan profit po automobilu iznosio 202.589 eura.

Naravno, riječ je o prosjeku kroz cijelu ponudu. Zarada nije jednaka na svakom modelu, pa je logično da su marže veće na najskupljim i najekskluzivnijim automobilima, dok su na ulaznim modelima niže. No čak i kao prosjek, brojka pokazuje koliko je Ferrari poslovno iznad ostatka industrije.

Daleko ispred svih

Koliko je Ferrarijeva prednost velika najbolje pokazuje usporedba s drugoplasiranim Jaguar Land Roverom. JLR po prodanom automobilu ostvaruje profit od 18.657 eura, što je golema zarada u autoindustriji, ali i dalje više od deset puta manje od Ferrarijeve.

Na trećem mjestu je Tesla s 5859 eura profita po automobilu, dok Mercedes-Benz ostvaruje 4943 eura, a BMW 4055 eura po prodanom vozilu.

Toyota je šesta s 3660 eura, Volvo sedmi s 3458 eura, a Li Auto osmi s 3081 eurom. General Motors zauzima deveto mjesto s 3041 eurom, dok Top 10 zatvara Honda s 3027 eura profita po automobilu.

Kinezi ulaze među najprofitabilnije

Zanimljivo je da se među najprofitabilnijima pojavljuje i kineski Li Auto, što pokazuje koliko se brzo mijenja globalna autoindustrija. BYD je na 12. mjestu s 2538 eura po prodanom automobilu, dok je Renault 13. s 2484 eura.

Volkswagen je tek 15. s 1770 eura profita po vozilu, što jasno pokazuje razliku između proizvođača koji igraju na masovni volumen i onih koji zarađuju na ekskluzivnosti, višim cijenama i snažnijem imidžu.

Posebno je zanimljiv podatak da se među prvih 30 ne nalazi nijedan klasični brend Stellantisa, uz iznimku Leapmotora, koji je 23. s 776 eura profita po automobilu. Stellantis kao grupacija bilježi gubitak od oko 1900 eura po vozilu, što dodatno pokazuje koliko su se odnosi u industriji promijenili.

Ekskluziva vrijedi više od volumena

Ferrari ovim brojkama još jednom potvrđuje da u autoindustriji nije najvažnije prodati najviše automobila, nego prodati pravi automobil pravom kupcu. Ograničena proizvodnja, duga čekanja, snažan brend i visoka razina personalizacije omogućuju talijanskoj marki marže o kojima masovni proizvođači mogu samo sanjati.

Dok se većina industrije bori s troškovima elektrifikacije, slabijom potražnjom i sve jačom konkurencijom iz Kine, Ferrari pokazuje da luksuzni segment i dalje igra po potpuno drukčijim pravilima.