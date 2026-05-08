Naručio Uber pa ostao u šoku kad je vidio što ga čeka: Pogledajte reakciju

Na društvenim mrežama pojavila se snimka muškarca koji je naručio Uber, a po njega je stigao rijetki Pagani Huayra Roadster - jedan od najegzotičnijih hiperautomobila na svijetu.

Na početku snimke vidi se kako zbunjeno prilazi automobilu, uvjeren da je došlo do pogreške. Tek nakon kratkog razgovora s vozačem shvatio je da je upravo taj Pagani njegova naručena vožnja.

Tijekom vožnje vozač je odlučio dodatno začiniti iskustvo pa je nekoliko puta snažno ubrzao. Zvuk brutalnog V12 motora i silovito ubrzanje potpuno su šokirali putnika, koji očito nije bio spreman na takvu vožnju.

Vozač je kroz šalu rekao kako inače ne vozi Uber u Paganiju te da za svakodnevni posao koristi Mercedes S-klasu.