Naručio Uber pa ostao u šoku kad je vidio što ga čeka: Pogledajte reakciju

A.H.

08.05.2026 u 08:07

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Youtube
Vožnje Uberom uglavnom ne donose velika iznenađenja, no jedan korisnik te aplikacije doživio je nešto što sigurno neće zaboraviti.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka muškarca koji je naručio Uber, a po njega je stigao rijetki Pagani Huayra Roadster - jedan od najegzotičnijih hiperautomobila na svijetu.

Na početku snimke vidi se kako zbunjeno prilazi automobilu, uvjeren da je došlo do pogreške. Tek nakon kratkog razgovora s vozačem shvatio je da je upravo taj Pagani njegova naručena vožnja.

Tijekom vožnje vozač je odlučio dodatno začiniti iskustvo pa je nekoliko puta snažno ubrzao. Zvuk brutalnog V12 motora i silovito ubrzanje potpuno su šokirali putnika, koji očito nije bio spreman na takvu vožnju.

Vozač je kroz šalu rekao kako inače ne vozi Uber u Paganiju te da za svakodnevni posao koristi Mercedes S-klasu.

Pagani Huayra Roadster pokreće 6,0-litreni twin-turbo V12 motor sa 754 konjske snage i 1000 Nm okretnog momenta, a snaga se prenosi isključivo na stražnje kotače putem 7-stupanjskog mjenjača.

DOGOVORENA PROMJENA

Europska unija uvodi veliku promjenu za vozače: Evo što se sve mijenja
Kinezi imaju novi hit: Veliki SUV s malom potrošnjom i jakim motorom
Vozite u Austriju? Uvedena drastična pravila, tisuće vozača dobile kazne

