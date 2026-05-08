Legendarni Zmajček je vraćen: Policija pronašla auto dan nakon krađe

Zmajček je ponovno na sigurnom. Legendarni zagrebački automobil, ružičasti Fiat 500 iz 1964. godine, pronađen je u četvrtak navečer na području Peščenice, dan nakon što je nestao s divljeg parkirališta na uglu Koturaške ulice.

Vozilo koje Zagrepčani dobro pamte godinama je bilo jedan od prepoznatljivih simbola gradskih ulica, a njegov nestanak izazvao je veliku pozornost javnosti. Vlasnik automobila, 71-godišnji Željko Vrhovski, nakon krađe se obratio građanima putem društvenih mreža i zamolio za pomoć u potrazi.

Građani dijelili apel za pomoć

Njegov apel brzo se proširio društvenim mrežama, a podršku su mu iskazali brojni građani koji su dijelili objave i informacije o nestalom vozilu. Slučaj je prijavljen i policiji.

Zagrebačka policija izvijestila je da je prepoznatljivi rozi fićek pronađen u četvrtak, 7. svibnja, oko 19:40 u Ulici I. Petruševec.

Za sada nije poznato tko je Zmajčeka uzeo i odvezao s parkirališta, kao ni pod kojim je okolnostima policija uspjela pronaći vozilo. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon nastavka kriminalističkog istraživanja.

Fićeka je dobio prije točno 32 godine kao božićni dar od supruge. Od tada, kaže, nije bilo dana da ga nije vozio, a automobil je s vremenom postao prepoznatljiv simbol Zagreba.

‘Ljudi ga slikaju, ispituju me želim li ga prodati, a često me pitaju: “Striček, hoćete me provozati?” Auto možda nije neko zlato, ali je definitivno blago. Prije samo par dana me jedan gospodin pitao bih li mu ga prodao za njegovu 17-godišnju kćer. Odmah sam mu rekao ne’, prisjetio se Vrhovski.