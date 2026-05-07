Schildenfeld o mogućem nasljedniku Belje: Toliko je dobar, da me začudilo što je došao k nama...

Naravno, osim te utakmice za drugi trofej ove sezone, pred momčadi Marija Kovačevića još su i tri utakmice SuperSport HNL-a u kojima Dion Drena Beljo 'lovi' i 34 gola Eduarda da Silve iz sezone 2006/07.

Dinamov napadač dosad ih je zabio 29, s time što je zadnjih 15 golova zabio u deset utakmica. Odnosno čak 21 prvenstveni gol u 2026. godini.

Naravno, ta Beljina 'eksplozija' odjeknula je i diljem Europe, pa se često čuje kako postoji i veliki interes za napadačem Modrih.

Pitanje je i koliko bi Dinamo, ako ga uopće i namjerava prodati, tražio za svog igrača.

Međutim, svi smo naučili da je nogomet zapravo veliki posao i da se prilike za zaradu ne propuštaju. A ako već Boban i društvo prodaju igrača, nekoga na njegovo mjesto moraju i dovesti.

Jedno ime koje se zadnjih dana 'vrti' po medijima, a spominjao ga je i Tomislav Ivković u emisiji Stadion, jest napadač Vukovara 1991 - Jakov Puljić, trenutačno drugi 'topnik' SHNL-a sa 16 golova.

Riječ je o 32-godišnjaku, rođenom u Vinkovcima, koji je dosad igrao u Cibaliji, Lokomotivi, Interu i Rijeci, a nastupao je i u Poljskoj i u Mađarskoj.

Prvi trener koji ga je ove sezone dočekao u Vukovaru 1991 bio je Gordon Schildenfeld.

'Ma, baš sam bio tužan. Došao je na početku priprema, odmah je pokazao klasu, bio i najbolji, ali se na zadnjoj provjernoj utakmici ozlijedio. Tako da je u prva četiri kola bio 'out', ali sam ga uvodio u igru u 5. i 6. kolu. Nakon toga mene više nije bilo', javio nam se Gordon Schildenfeld iz Atene.

Na tim pripremama ste ga mogli 'osjetiti'. Je li zbilja tako dobar?

Apsolutno. Cijele pripreme je bio s nama. Vanserijski igrač, mislim čak i predobar za HNL. Iskreno, čak me i začudilo što je došao u Vukovar. Ali OK, valjda se nije uspio drugdje dogovoriti. Nisam htio ulaziti u te razloge. Ponavljam, strašno mi je žao što ga nisam imao od samog starta prvenstva. Tko zna kakvo bi sve rasplelo, da je on bio odmah uz nas.

Nije se dokazao kod vas, ali je kod Čabraje i Stipića.

Ima kvalitetu, vidjelo se na svakom treningu da on drugačije udara loptu. I drago mi je da je pokazao sve što zna.

Posljednjih dana šuška se da bi Beljo mogao otići iz Dinama. Ima li u Puljiću kapaciteta i materijala za zamijeniti Belju?

Definitivno ima. I mislim da bi ga on bez pardona mogao zamijeniti. Jer ima kvalitetu. Dinamo opet ima klasne igrače, a oni i tebe čine boljim. On ima to što Dinamo traži, od mentaliteta, razumijevanja nogometa. Smatram da, ako je u Vukovaru zabio 16 golova, onda bi u Dinamu zabio puno, puno više. I što je još važnije, mislim da bi mu taj stil igre odgovarao. Puljine kvalitete koje daje na terenu, pasale bi Dinamu.

I vi ste nosili Dinamov dres. Znate da je to veliki pritisak. Bi li se Puljić mogao nositi s njime?

Apsolutno. On je iskusan igrač, nije dijete. Iza sebe ima karijeru i klubove. I u to ne treba uopće sumnjati.