Je li vaš auto među njima? Nijemci objavili listu najpouzdanijih

Njemački autoklub ADAC i organizacija TÜV objavili su nove statistike kvarova i tehničkih pregleda, a podaci daju vrlo jasnu sliku koji automobili danas spadaju među najpouzdanije na tržištu.

Riječ je o analizama temeljenima na milijunima intervencija pomoći na cesti i tehničkih pregleda u Njemačkoj, zbog čega se ovakva izvješća smatraju među najrelevantnijima u Europi.

Najbolje rezultate među novijim automobilima ostvarili su modeli BMW-a, Audija, Mercedesa i Volkswagena, dok su neka iznenađenja stigla iz Japana i svijeta električnih automobila.

BMW i Audi među najboljima

Prema ADAC-ovoj statistici kvarova za vozila stara tri godine, među najpouzdanijima su:

BMW i3

Mini

BMW X1

Audi A4

Audi Q5

Mercedes GLC

Posebno je zanimljivo da je električni BMW i3 ostvario jedan od najboljih rezultata uopće, s iznimno malim brojem kvarova po 1000 vozila. Isto vrijedi i za Teslu Model 3, koja je među električnim automobilima pokazala vrlo dobre rezultate u mlađim godištima.

S druge strane, među klasičnim benzincima i dizelašima vrlo dobre ocjene dobili su Audi A4, BMW Serije 3 i Mercedesovi SUV modeli.

TÜV-ovo izvješće donosi nešto drukčiju sliku jer se temelji na tehničkim pregledima i broju ozbiljnih nedostataka. Tu su se posebno istaknuli VW Golf Sportsvan, VW T-Roc, VW T-Cross, Audi Q2 i Mercedes B-klasa.

Golf Sportsvan bio je najbolji među vozilima starim tri i pet godina, dok je Mazda CX-3 dominirala u kategoriji sedam godina starih automobila.

Mercedes B-klasa pokazala se posebno kvalitetnom kod starijih godišta, što je rijedak slučaj u segmentu obiteljskih monovolumena.

Japanci i dalje vrlo jaki

Honda Jazz ponovno se pokazala jednim od najpouzdanijih malih automobila, dok su vrlo dobre rezultate ostvarili i Suzuki Vitara, Toyota Aygo i Mazda 2.

To potvrđuje da japanski proizvođači i dalje imaju vrlo snažnu reputaciju kada je riječ o dugotrajnosti i manjim troškovima održavanja.

Statistike su pokazale i modele koji imaju osjetno više problema od prosjeka.

Najviše kritika dobili su:

Toyota C-HR

Toyota Yaris

Ford Kuga

Renault Clio

Smart Forfour

Kod Toyotinih modela najveći broj intervencija bio je povezan s problemima akumulatora, što je posebno zanimljivo jer je marka godinama slovila kao sinonim pouzdanosti.

Unatoč pojedinim lošim rezultatima, statistike pokazuju da su moderni automobili generalno pouzdaniji nego prije deset godina.

Njemački stručnjaci navode da je stopa ozbiljnih kvarova kod pet godina starih vozila pala gotovo upola u odnosu na razdoblje prije desetak godina. Drugim riječima, današnji automobili u prosjeku traju dulje i imaju manje ozbiljnih problema nego generacije prije njih.