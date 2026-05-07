BMW sprema kontroverzan potez koji bi mogao razbjesniti mnoge vozače

Predsjednik Nadzornog odbora BMW-a Nicolas Peter predložio je strože mjere za vlasnike plug-in hibrida koji svoje automobile gotovo nikada ne pune strujom.
U intervjuu za njemački Die Zeit bivši financijski direktor BMW-a poručio je da bi proizvođači u budućnosti mogli ne samo pratiti navike punjenja svojih kupaca, nego ih i tehnički kažnjavati.
Peter je kao primjer naveo mogućnost da automobil automatski smanji snagu motora vozačima koji nikada ne priključuju vozilo na punjač.
Ideja je usmjerena prema vlasnicima plug-in hibrida koji koriste državne poticaje za takve automobile, ali ih u praksi voze gotovo isključivo na benzinski motor. Takvi modeli zamišljeni su kao kombinacija električne i klasične vožnje, no dio kupaca, smatra Peter, potpuno zanemaruje električni dio sustava.
Kritizirao i plan EU-a za zabranu benzinaca
Šef BMW-ova nadzornog odbora pritom je ponovno kritizirao plan Europske unije o postupnom ukidanju automobila s motorima na unutarnje izgaranje.
Prema njegovu mišljenju, tržište nije spremno za potpuno električnu budućnost do 2035. godine. Peter smatra da bi zabrana mogla izazvati veliki rast potražnje za benzincima prije isteka roka, nakon čega bi uslijedio nagli pad tržišta i ozbiljan gubitak radnih mjesta.
S rezervom je komentirao i najnoviji prijedlog Europske komisije prema kojem bi 90 posto novih vozila trebalo biti električno.
Nazvao ga je 'trojanskim konjem' jer bi, prema njegovu tumačenju, službeni i rent-a-car automobili praktički morali biti isključivo električni.
Peter procjenjuje da će do 2035. godine otprilike polovica kupaca željeti električni automobil, dok smatra da je potpuna elektrifikacija tržišta do tada nerealna. Čak i cilj od 90 posto električnih vozila, tvrdi, teško će biti ostvariv prema sadašnjem razvoju potražnje.