BMW sprema kontroverzan potez koji bi mogao razbjesniti mnoge vozače

U intervjuu za njemački Die Zeit bivši financijski direktor BMW-a poručio je da bi proizvođači u budućnosti mogli ne samo pratiti navike punjenja svojih kupaca, nego ih i tehnički kažnjavati.

Peter je kao primjer naveo mogućnost da automobil automatski smanji snagu motora vozačima koji nikada ne priključuju vozilo na punjač.

Ideja je usmjerena prema vlasnicima plug-in hibrida koji koriste državne poticaje za takve automobile, ali ih u praksi voze gotovo isključivo na benzinski motor. Takvi modeli zamišljeni su kao kombinacija električne i klasične vožnje, no dio kupaca, smatra Peter, potpuno zanemaruje električni dio sustava.