Nijemci izabrali omiljene automarke: Audi na vrhu, Kinezi najveće iznenađenje

Prema YouGov Automotive Rankings Germany 2026, Audi je zauzeo prvo mjesto s indeksnim rezultatom 26,3, ispred BMW-a s 25,2 i Mercedes-Benza s 24,8 bodova.

U vrhu su još Volkswagen, Toyota, Škoda, Volvo, Porsche, Hyundai i Opel, što pokazuje da njemački kupci i dalje najviše vjeruju domaćim i etabliranim markama.

Mladi najviše vole Audi, stariji Mercedes

Posebno su zanimljive razlike među generacijama. Kod generacije Z, rođene od 1997. nadalje, Audi je uvjerljivo prvi s rezultatom 33,6. To je ujedno i najviši pojedinačni rezultat neke marke među svim generacijama.

Audi vodi i među milenijalcima te generacijom X, dok Mercedes-Benz preuzima prvo mjesto kod baby boomera i starijih kupaca. Drugim riječima, mlađi Nijemci više naginju Audiju, dok stariji i dalje najviše vjeruju Mercedesu.