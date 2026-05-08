Nijemci izabrali omiljene automarke: Audi na vrhu, Kinezi najveće iznenađenje

Njemačke premium marke i dalje dominiraju među najpoželjnijim automobilskim brendovima u Njemačkoj.
Prema YouGov Automotive Rankings Germany 2026, Audi je zauzeo prvo mjesto s indeksnim rezultatom 26,3, ispred BMW-a s 25,2 i Mercedes-Benza s 24,8 bodova.
U vrhu su još Volkswagen, Toyota, Škoda, Volvo, Porsche, Hyundai i Opel, što pokazuje da njemački kupci i dalje najviše vjeruju domaćim i etabliranim markama.
Mladi najviše vole Audi, stariji Mercedes
Posebno su zanimljive razlike među generacijama. Kod generacije Z, rođene od 1997. nadalje, Audi je uvjerljivo prvi s rezultatom 33,6. To je ujedno i najviši pojedinačni rezultat neke marke među svim generacijama.
Audi vodi i među milenijalcima te generacijom X, dok Mercedes-Benz preuzima prvo mjesto kod baby boomera i starijih kupaca. Drugim riječima, mlađi Nijemci više naginju Audiju, dok stariji i dalje najviše vjeruju Mercedesu.
BYD ima najveći rast imidža
Najveće iznenađenje istraživanja dolazi iz Kine. BYD, jedan od najbrže rastućih proizvođača električnih automobila, ostvario je najveći skok imidža među svim markama. Njegov rezultat porastao je za 2,0 boda, s -0,5 na 1,5.
To pokazuje da kineski proizvođači električnih automobila sve ozbiljnije ulaze u svijest europskih kupaca, pa i na jednom od najzahtjevnijih tržišta - njemačkom.
'Veliko poboljšanje BYD-a pokazuje da elektromobilnost i novi igrači iz Azije sve više ulaze u svijest njemačkih potrošača', rekao je Justus Riemann, Senior Business Development Manager u YouGov-u.
YouGov ranking temelji se na podacima BrandIndexa i online intervjuima reprezentativnima za njemačku populaciju stariju od 18 godina. U obzir su uzeti opći dojam, kvaliteta, omjer cijene i vrijednosti, zadovoljstvo kupaca, spremnost na preporuku i imidž poslodavca.