Policija traži Srbina koji je na autocesti u Njemačkoj ostavio razbijeni Porsche vrijedan 200.000 eura

Prema informacijama iz Njemačke, vozač novog GT3 sudjelovao je u prometnoj nesreći nakon koje je navodno napustio mjesto događaja.

Fotografije s mjesta nesreće, koje je objavila njemačka policija, pokazuju ozbiljno oštećen prednji dio automobila, uključujući odlomljeni odbojnik, uništen ovjes i velika oštećenja karoserije. Iako su na fotografijama zamagljene registarske oznake, navodno je riječ o srpskim tablicama.

Posebno je zanimljivo što se radi o praktički novom modelu koji je tek nedavno stigao na tržište. Aktualni Porsche 911 GT3 992.2 i dalje koristi atmosferski 4,0-litreni bokser motor sa 510 KS, a među ljubiteljima sportskih automobila smatra se jednim od posljednjih čistokrvnih vozačkih automobila bez elektrifikacije.

GT3 je poznat po ekstremno preciznoj vožnji i Nurburgring pedigreeu, ali i po činjenici da zahtijeva ozbiljno iskustvo za vožnju na granici. Upravo zato ovakvi sudari često ponovno otvaraju pitanje koliko snažni sportski automobili mogu biti izazovni u stvarnim prometnim uvjetima.

Fotografije oštećenog automobila izazvale su veliku pažnju i zato što vrijednost ovakvog GT3 u Europi bez problema prelazi 200.000 eura, a šteta na primjerku sa slika djeluje ogromno. Kod ovakvih modela čak i manja oštećenja mogu značiti vrlo skupe popravke zbog karbonskih i specifičnih GT komponenti.