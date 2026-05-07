Šefica BYD-a žestoko napala Europu: 'Ovo je suludo'

Kineski BYD posljednjih mjeseci sve agresivnije širi prisutnost u Europi, ali paralelno raste i napetost između europskih regulatora i kineskih proizvođača električnih automobila. Najnoviji sukob otvorila je Stella Li , potpredsjednica BYD-a i jedna od najutjecajnijih osoba u globalnoj autoindustriji.

Govoreći o novim pravilima Europske unije, Li nije skrivala nezadovoljstvo.

'Radi se o prilično suludoj regulaciji', poručila je, komentirajući prijedlog prema kojem bi električni automobili, plug-in hibridi i vozila na gorive ćelije mogli dobivati državne poticaje samo ako su sastavljeni u Europi i ako najmanje 70 posto komponenti dolazi iz europske proizvodnje.

Drugim riječima, Europa pokušava subvencije vezati uz lokalnu proizvodnju i domaći lanac dobave kako bi zaštitila vlastitu industriju od sve snažnije kineske konkurencije.

BYD tvrdi da ga pravila neće zaustaviti

Iako je vrlo oštro kritizirala europski pristup, Stella Li istodobno je poručila da BYD vjeruje kako može zadovoljiti i takve uvjete ako bude potrebno.

'Možemo se prilagoditi. Ako Europa želi lokalnu proizvodnju, mi ćemo proizvoditi lokalno', poručila je.

BYD već gradi tvornice u Mađarskoj i Turskoj, a cilj kineskog proizvođača je lokalizirati velik dio proizvodnje za europsko tržište do 2028.

To jasno pokazuje koliko ozbiljno kompanija pristupa Europi, koju vidi kao jedno od ključnih tržišta za daljnji rast.

Europa pokušava zaštititi domaću industriju

Europska komisija posljednjih godina sve otvorenije upozorava da kineski proizvođači imaju veliku prednost zahvaljujući državnim subvencijama i nižim proizvodnim troškovima.

Upravo zato EU je već uvela dodatne carine na kineske električne automobile, uključujući i BYD. Istodobno, europski proizvođači sve glasnije traže dodatnu zaštitu jer smatraju da se teško mogu nositi s kineskim cijenama i tempom razvoja.

BYD više ne skriva ambicije

Komentari Stelle Li pokazuju da BYD više ne nastupa kao outsider koji pokušava ući na tržište, nego kao kompanija koja smatra da može ravnopravno igrati s najvećim europskim proizvođačima.

Kineski proizvođač danas je jedan od najvećih svjetskih proizvođača električnih vozila, a u Europi ubrzano širi prodajnu mrežu, modele i proizvodnju.

'Uvijek je bolje natjecati se kroz inovacije i tehnologiju nego kroz ograničenja', poručila je Stella Li.

Cijela priča dodatno pokazuje koliko se odnos snaga u autoindustriji promijenio. Europa je desetljećima postavljala pravila igre, a danas se sve češće nalazi u situaciji da pokušava usporiti proizvođače koji dolaze izvana – i koji očito više ne skrivaju samopouzdanje.