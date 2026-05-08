Kako je 'Range Rover s Temua' zaludio Britance

Britansko tržište automobila posljednjih je godina prepuno poznatih imena poput Forda, Tesle, Kije i Nissana, no posljednjih mjeseci najveću pažnju privlači jedan kineski SUV - Jaecoo 7, automobil koji je na društvenim mrežama dobio nadimak 'Range Rover s Temua'.
Iako nadimak na prvu zvuči podrugljivo, mnogi ga koriste upravo zato što Jaecoo 7 za osjetno nižu cijenu nudi izgled, opremu i dojam luksuznog SUV-a. Kako piše Guardian, model kineskog proizvođača Chery u vrlo kratkom roku postao je jedan od najvećih hitova na britanskom tržištu.
Chery agresivno osvaja Europu preko svojih marki Omoda i Jaecoo, a ključ uspjeha leži u omjeru cijene i opreme. Plug-in hibridna verzija Jaecooa 7 u Velikoj Britaniji stoji oko 41.000 eura, dok po opremi konkurira automobilima koji su i desetak tisuća eura skuplji.
Steve Young iz Auto West Londona, trgovca markama Omoda i Jaecoo, nakon sajma automobila u Pekingu posebno je pohvalio kvalitetu kineskih modela.
'Ono što me najviše iznenadilo jest činjenica da su kineski automobili danas na puno višoj razini nego prije sedam ili osam godina. Nisam vidio nijedan automobil kojem su vrata djelovala jeftino ili da je unutrašnjost ostavljala loš dojam', rekao je.
Oliver Lowe iz Omoda i Jaecoo UK dodao je kako kupci imaju osjećaj da dobivaju automobil više klase za puno manje novca.
'Imate osjećaj kao da ste nešto ukrali jer za oko 35.000 funti dobivate plug-in hibrid s opremom automobila od 45.000 funti', rekao je Lowe.
Šire mrežu i nude financiranje bez kamata
Jaecoo je u međuvremenu snažno proširio prodajnu mrežu u Velikoj Britaniji te danas ima čak 126 prodajnih mjesta. Tvrtka tvrdi da se većina kupaca sada nalazi unutar 40 minuta vožnje od najbližeg salona ili servisa, što dodatno povećava povjerenje kupaca oko održavanja i dostupnosti dijelova.
Kineski proizvođač pritom koristi veliku prednost u troškovima proizvodnje pa kupcima nudi financiranje bez kamata i bez početnog pologa, što je dodatno ubrzalo prodaju.
Naravno, nisu svi oduševljeni. Dio britanskih medija kritizirao je vozne karakteristike i elektroniku, no kupce očito više zanima koliko automobila dobivaju za svoj novac.
A upravo je to razlog zbog kojeg je 'Range Rover s Temua' postao viralni hit i simbol novog vala kineskih automobila koji sve ozbiljnije osvajaju Europu.