Kako je 'Range Rover s Temua' zaludio Britance

Iako nadimak na prvu zvuči podrugljivo, mnogi ga koriste upravo zato što Jaecoo 7 za osjetno nižu cijenu nudi izgled, opremu i dojam luksuznog SUV-a. Kako piše Guardian, model kineskog proizvođača Chery u vrlo kratkom roku postao je jedan od najvećih hitova na britanskom tržištu.

Chery agresivno osvaja Europu preko svojih marki Omoda i Jaecoo, a ključ uspjeha leži u omjeru cijene i opreme. Plug-in hibridna verzija Jaecooa 7 u Velikoj Britaniji stoji oko 41.000 eura, dok po opremi konkurira automobilima koji su i desetak tisuća eura skuplji.

Steve Young iz Auto West Londona, trgovca markama Omoda i Jaecoo, nakon sajma automobila u Pekingu posebno je pohvalio kvalitetu kineskih modela.

'Ono što me najviše iznenadilo jest činjenica da su kineski automobili danas na puno višoj razini nego prije sedam ili osam godina. Nisam vidio nijedan automobil kojem su vrata djelovala jeftino ili da je unutrašnjost ostavljala loš dojam', rekao je.