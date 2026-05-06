Vučić o snazi srpske vojske: Danas nas više ne mogu pregaziti kao bubašvabu

‘Jedna od stvari važnijih od svega što sam spomenuo jest kako ćemo promijeniti naš sustav obrazovanja. I baš me briga tko će se ljutiti, a tko neće. Nikome se neću dodvoravati. Evo prilike onima koji žele zadržati status quo da glasaju za druge. Ja neću’, rekao je Vučić.

Naveo je da će se tijekom posjeta razgovarati o robotici, umjetnoj inteligenciji, vojno-tehničkoj suradnji, gospodarskoj i infrastrukturnoj suradnji, ali i o obrazovanju i stjecanju znanja u različitim područjima.

‘U mom profesionalnom životu to će svakako biti najvažniji posjet zbog građana Srbije. To će biti posjet od pet ili šest dana. Državni, službeni posjet. Veliki kineski predsjednik, naš prijatelj Xi Jinping , u mjesec dana primit će i Trumpa i Putina i mene ’, rekao je Vučić gostujući na TV Informeru.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će njegov predstojeći posjet Kini biti najvažniji u njegovu profesionalnom životu , prije svega zbog građana Srbije, prenosi Tanjug .

Vučić: Da smo uveli sankcije Rusiji, slavili bi me kao najvećeg demokrata



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi, da je Srbija uvela sankcije Rusiji, bio proglašen najvećim demokratskim liderom svijeta.

Vučić je za TV Informer rekao da u tom slučaju ne bi bilo prosvjeda.

‘Ali bih iznevjerio dušu našeg naroda. Ovako sam barem pokazao da sam četiri i pol godine bio spreman boriti se za dušu svog naroda’, rekao je Vučić.

Ocijenio je da je Srbija zbog neuvođenja sankcija Rusiji izgubila mnogo prilika te dodao da nije siguran razumiju li Rusi pod kakvim je pritiscima Srbija bila.

‘Velike sile, uključujući SAD, Rusiju, Njemačku i druge, podrazumijevaju da radite ono što oni očekuju. Ako prvi put nešto ne učinite, odmah više niste dovoljno dobri’, rekao je.

Vučić je ustvrdio i da Amerikanci i Europljani ne razumiju da Srbiju na europskom putu, kako je naveo, ‘na kraju drži SNS’.

Vučić: Srbija je 20 puta jača nego prije, od Izraela smo dobili moćno oružje



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija danas 20 puta snažnija nego prije 15 godina te dodao da bi, kada bi sada bila napadnuta kao 1999. godine, srušila između 200 i 250 aviona, a ne dva ili tri.

‘I zato nas više nitko nikada neće napasti. Ali moramo nastaviti jačati i napredovati po tom pitanju. Nemojte misliti da nas ne bi pregazili kao bubašvabu da nismo mnogo jači’, rekao je Vučić gostujući na TV Informeru.

Dodao je da je Vojska Srbije danas snažna zahvaljujući novcu zarađenom u tvornicama te podsjetio da je, kako tvrdi, za vrijeme prethodne vlasti Srbija ‘topila tenkove’, dok danas ima snažnu vojsku.

‘Tada smo zolje davali besplatno i uništavali ih. Danas imamo više od 30.000 zolja u zalihama. Za svakog vojnika imamo po jednu zolju’, rekao je Vučić.

Dodao je da snagu Vojske Srbije pokazuje i činjenica da je Srbija od Izraela dobila neka od ‘najmoćnijih oružja na svijetu’.

Predsjednik Srbije također je izjavio da je pitanje Kosova i Metohije vraćeno za pregovarački stol.