Vučić: Moć koju mi imamo, nema nitko – ni Hrvati, ni Bugari

'Ono što mi imamo ovdje u Europi , imaju samo još Poljaci. Nitko drugi, ni Bugari, ni Hrvati, nitko drugi nema takvu moć s certifikatom 4. klase . Imamo dva, stekli smo treći, dolazi u svibnju. Sve smještamo u Kragujevac. Vjerujemo da u narednom razdoblju možemo puno napredovati po tom pitanju', rekao je na početku razgovora. Moramo ići u korak s vremenom, dodao je, piše Telegraf.rs .

Vučić je istaknuo kako Srbija ulaže u naprednu tehnologiju, posebno u superračunala , naglašavajući da takve kapacitete u Europi ima tek mali broj zemalja.

„Ovo puno košta, ali smo ispred konkurencije. 2020. godine nabavili smo prvo superračunalo. Ono što mi je važno jest da će se nakon mog posjeta Kini postići dogovori o izgradnji tvornice robota. Očekujem da ću prve robote imati u lipnju“, rekao je Vučić.

'Vidio sam da roboti nisu šala'

„Vidio sam da roboti nisu šala. Mogu vam pomoći u svemu, imaju značajnu vojnu upotrebu. To nam je od velike važnosti. Imam dobre vijesti, imamo stopu rasta ispred Litve, Italije i Češke. Imamo ogromnu rezervu u građevinarstvu. Mislim da ćemo moći izdržati stopu od 3 posto. To znači da možemo računati na povećanje mirovina i plaća“, kaže.

Osvrnuo se i na cijene goriva.

„Mi smo druga zemlja koja je najmanje podigla cijene u Europi od početka krize. Ljudi su mi se smijali, i smijali su mi se, misleći da sam Piroćanac i netko tko zapravo ne zna o čemu pričam. Imamo kombinaciju mjera, naše rezerve nafte i derivata, plus smanjenje trošarina. Imamo najjeftiniji kruh u Europi, ali ljudi to ne govore“, dodaje Vučić.

Kad bi se mogli održati izbori u Srbiji?

Dotaknuo se i izbora u Srbiji, kao i skupova SNS-a na Vidovdan, te rekao da je moguće da će se izbori održati ljeti.

„Bismo li sutra održali izbore, sigurno ne. Vodit ćemo se državnim interesima i razlozima. Vidjet ćemo. Ne vidim rješenje za smirivanje situacije u svijetu u ekonomskom smislu. Sve se komplicira, u svakom smislu. Imamo najveće probleme s energentima u Europi. Nekako nam je lakše dok rafinerija radi. Rješenje za NIS trebalo bi se pronaći do 22. svibnja“, naglasio je. „Ne mogu jamčiti da će sve biti idealno ako se ova situacija u svijetu nastavi. Imat ću najvažniji posjet svog života Narodnoj Republici Kini. Puno je toga u pripremi. Vjerujem da ćemo puno toga uspjeti riješiti“, rekao je danas, a zatim se vratio na izbore.

„Ne želim govoriti o izborima. Rekao sam da imamo ozbiljne probleme s kojima se suočavamo. Kako god gledate na to, ako ih ne uspijemo prevladati, ne bismo trebali biti na vlasti. Ljudi trebaju vidjeti tko se brine za njih. Dosta smo vidjeli revolucije, na kraju samo radnici i seljaci i ozbiljan rad donose rezultate. Rad na kraju pobjeđuje“, dodao je.

Na kraju razgovora predsjednik je rekao da se nada da će se nemiri u svijetu smiriti, ali i kada dođu izbori.

„Izbori će se održati ili 12. srpnja ili u razdoblju od listopada do studenog. Sve ovisi o situaciji u zemlji i svijetu. Nadam se da će biti demokratski. Dobit ćete sve što ste tražili. Narod će imati priliku reći što želi“, zaključio je.