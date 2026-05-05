Dva su moguća uzroka hantavirusa na luksuznom kruzeru: Jedan je gnjusan, a drugi zastrašujući

Sumnjivo izbijanje hantavirusa na kruzeru MV Hondius, na kojem su tri osobe preminule, a najmanje još tri oboljele, ima dva moguća uzroka, no oba su loša vijest za oko 150 putnika na brodu, upozoravaju stručnjaci

Najizgledniji scenarij jest da su se putnici zarazili kontaktom s izmetom, urinom ili slinom zaraženih štakora ili miševa. To je ujedno najčešći način prijenosa, objasnio je za NY Post liječnik Zaid Fadul, bivši vojni kirurg američkog ratnog zrakoplovstva. No postoji i varijanta hantavirusa koja predstavlja opasnu iznimku. 'Andski virus je specifičan podtip hantavirusa. U Argentini, gdje su se nalazili, prenosi se s čovjeka na čovjeka', rekao je Fadul, dodajući: 'Upravo zbog toga vlada velika zabrinutost u ovom slučaju.' Soj poznat kao Andski virus ima stopu smrtnosti od gotovo 40 posto, što znači da bi se, u najgorem scenariju, situacija mogla brzo oteti kontroli. U skučenom prostoru poput broda s 80 kabina i duljinom od oko 107 metara takvo što je lako moguće. 'Zato su svi toliko uplašeni', dodao je.

Smrtonosna prijetnja Nizozemski kruzer isplovio je iz Ushuaije u Argentini 20. ožujka na višednevno putovanje pod nazivom Atlantic Odyssey, a potom je pojava hantavirusa prerasla u smrtonosnu prijetnju. U međuvremenu su tri putnika preminula, a kod jednog je potvrđeno da je smrt uzrokovana hantavirusom. Još jedan putnik bori se za život pa je brod s oko 150 putnika u ponedjeljak bio blokiran uz obalu zapadne Afrike. Vlasti su istodobno radile na evakuaciji još dvoje putnika kojima je potrebna liječnička pomoć. 'Ako je riječ o Andskom virusu, a imate 150 ljudi na kruzeru u bliskom kontaktu...', upozorio je Fadul, čelnik liječničke skupine Bespoke Concierge. Unatoč svemu, stručnjaci naglašavaju da nema razloga za paniku. 'Prevencija je ključ', ističe Fadul, dodajući da 'dobra higijena ruku, izbjegavanje bliskog kontakta s drugima' i nošenje maske mogu značajno smanjiti rizik. Zdravstveni dužnosnici ipak smatraju da je manje dramatično objašnjenje vjerojatnije, tj. izloženost soju koji prenose glodavci, a najčešće se prenosi udisanjem virusa iz zaraženog izmeta. Fadul sumnja da je izvor zaraze bio na samom brodu. 'Mogli su se zaraziti bilo gdje i ne vjerujem da je to poteklo s broda', rekao je, napominjući da se simptomi zaraze hantavirusom mogu pojaviti tek nakon nekoliko tjedana.