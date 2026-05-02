Vučić optimističan: 'Rješenje za NIS ide u dobrom smjeru'

'Ponovno smo razmijenili shareholders agreements (sporazume dioničara, op.a.) s mađarskom stranom. Nadam se da ćemo uskoro sve riješiti ', rekao je Vučić u telefonskom uključenju za TV Informer.

Tako je barem izjavio predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić . On je najavio da će se početkom tjedna sastati s mađarskim partnerima te dodao kako se rješenje kreće u dobrom smjeru.

Ocijenio je kako situacija nije jednostavna, ali da se stvari kreću u dobrom smjeru.

'Gubimo velik novac. Mi smo osigurali financijske rezerve, imamo dobru monetarnu i fiskalnu politiku. Uvijek smo vodili računa da imamo mnogo novca na računu i da možemo to izdržati', rekao je Vučić.

Izbori? Kad državi najviše odgovara

Na pitanje o datumu izbora, Vučić je rekao da se izbori raspisuju kad to državi najviše odgovara. No, nije isključio mogućnost da budu već u lipnju, kao ni da budu u studenome.

'Mnogi ljudi idu na godišnje, neki ne idu u tom trenutku, neki idu i u rujnu, listopadu, studenom, ali mnogi ne idu, ne raspisuju se izbori po tome kad se neko brčka, već kad državi najviše odgovara. Ne isključujem mogućnost da bude tada, a ne isključujem ni da budu u studenome', rekao je Vučić.



Američke carine na europske automobila osjetit će i Srbija

Na pitanje o najavi američkog uvođenja carina od 25 posto na europske automobile, rekao je kako se to tiče i Srbije.

'Ako netko misli da nove carine od 25 posto za europske automobile neće utjecati na Srbiju - hoće i to nepovoljno. Nema nikakve sumnje, jer smo vezani najvećim dijelom za europsku automobilsku industriju. Bojim se da će to, i na srednji, a ne samo na dugi rok, donijeti negativne posljedice za nas', rekao je Vučić.