VIDEO Veliki požar hara zonom Černobila: Vatrogasci vode utrku s vremenom

Veliki šumski požar zahvatio je zonu isključenja oko nuklearne elektrane Černobil nakon pada drona, izvijestile su ukrajinske vlasti, navodeći da su razine radijacije zasad u granicama normale.

Ukrajinska služba za izvanredne situacije priopćila je da vatrogasci pokušavaju spriječiti daljnje širenje vatre, dok jaki vjetrovi dodatno otežavaju gašenje. Prema podacima uprave rezervata Černobil, požar je do petka ujutro zahvatio oko 1100 hektara površine, piše Euronews. Na fotografijama koje su objavile ukrajinske službe vidi se gust oblak bijelog dima iznad šumskog područja unutar zone isključenja, koja je velikim dijelom zatvorena za javnost zbog radioaktivnog onečišćenja nakon nuklearne katastrofe 1986. godine.

Ukrajinske vlasti navode da su razine radijacije trenutačno unutar normalnih granica. Požar je, prema tvrdnjama uprave rezervata, izbio nakon pada drona, no nije navedeno čiji je dron sudjelovao u incidentu. Kijev je i ranije optuživao Rusiju za ugrožavanje nuklearnih postrojenja tijekom rata u Ukrajini, uključujući područje Černobila. Ukrajinske službe upozoravaju da su suho vrijeme, jaki vjetrovi i minska opasnost dodatno zakomplicirali situaciju na terenu.

