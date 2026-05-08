Trgovci unaprijed znali Trumpove poteze? SAD istražuje sumnjive oklade na naftu

Istraga se odnosi na najmanje četiri slučaja u kojima su trgovci ostvarili ukupnu dobit veću od 2,6 milijardi dolara kladeći se na pad cijena nafte prije nego što se uistinu i dogodio, izvijestile su američke televizijske kuće ABC News i NBC News, pozivajući se na izvore upoznate s predmetom. Oklade su navodno bile postavljene kratko prije novih objava Trumpa ili dužnosnika iranske vlade.

Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC), savezna agencija odgovorna za trgovanje robom, također sudjeluje u istrazi.

Prema navodima ABC Newsa, trgovci su u ožujku uložili više od 500 milijuna dolara na pad cijena nafte neposredno prije nego što je američki predsjednik najavio odgodu prijetnji napadima na iransku elektroenergetsku mrežu.