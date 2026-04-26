Zelenski: 'Rusija je još jednom na putu da odvede svijet na rub nuklearne katastrofe'

Na društvenim mrežama, Zelenski je ustvrdio da je Moskva, pokretanjem invazije na Ukrajinu 2022., 'još jednom na putu da odvede svijet na rub nuklearne katastrofe koju bi izazvao čovjek.' 'Svijet ne smije dopustiti da se ovaj nuklearni terorizam nastavi, a najbolji način da se to okonča jest prisiliti Rusiju da zaustavi svoje neodgovorne napade', rekao je.

Ruski dronovi redovito lete iznad Černobila, istaknuo je, podsjećajući da je jedan od njih prošle godine pogodio - i oštetio - njegovu zaštitnu strukturu.

Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi pozvao je na popravak te kolosalne čelične kupole postavljene 2016.-2017., 'što je prije moguće'. 'Ostavljanje situacije kakva jest je problematično', izjavio je na konferenciji za novinare u Kijevu.

Moldavska predsjednica Maia Sandu također je stigla u glavni grad Ukrajine gdje se sastala s Volodimirom Zelenskim, a planira otputovati u Černobil kako bi odala počast žrtvama katastrofe. 'Katastrofe ne poznaju granice, a ne ih bi trebala poznavati ni solidarnost. Moldavija stoji uz one koji grade, a ne uz one koji uništavaju', napisala je na X-u.

Nesreća u tadašnjoj sovjetskoj nuklearnoj elektrani Černobil 26. travnja 1986. najgora je civilna nuklearna katastrofa u povijesti.