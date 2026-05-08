SAD uvodi oštre sankcije roditeljima: Za neplaćanje alimentacije oduzimat će se putovnica

Američki State Department objavio je da će početi oduzimati putovnice američkim državljanima koji imaju značajne dugove za alimentaciju.

Mjera će se odnositi na roditelje koji duguju više od 2500 dolara alimentacije, pri čemu je naglašeno da će prioritet biti osobe s još većim dugovima.

Iz State Departmenta poručuju da je riječ o korištenju “alata zdravog razuma” kako bi se zaštitile američke obitelji i osiguralo poštovanje zakonskih obveza prema djeci.

Roditeljima s dugovima savjetovano je da što prije dogovore otplatu s nadležnim državnim agencijama kako bi izbjegli opoziv putovnice.

Jednom kada putovnica bude opozvana, više se neće moći koristiti za putovanja, a izdavanje nove neće biti moguće dok se dug za alimentaciju ne podmiri.

Mogućnost opoziva putovnice zbog neplaćene alimentacije postoji još od saveznog zakona iz 1996. godine, no dosad se uglavnom primjenjivala prilikom zahtjeva za obnovu putovnice.

Prema novim najavama, mjere će se provoditi strože i izravnije.

Američka novinska agencija AP navodi da će osobe koje se u trenutku opoziva nađu izvan SAD-a morati kontaktirati američko veleposlanstvo ili konzulat kako bi dobile hitnu putnu ispravu za povratak u zemlju.