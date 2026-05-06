Većina Nijemaca očekuje pad Merzove vlade

Istraživanje je utvrdilo da 55 posto ispitanika ne vjeruje da će koalicija Merzova konzervativnog bloka i socijaldemokrata izdržati do kraja mandata, što očekuje njih 25 posto. Oko 20 posto sudionika je bilo neodlučno.

Čak i među pristašama stranaka na vlasti, većina ih očekuje urušavanje koalicije.

Svega 10 posto ispitanika je reklo da je vlada zasad dobro postupala dok je 69 posto ocijenilo njena postignuća kao loša.

Na pitanje o alternativama, 29 posto je kazalo da bi preferirali manjinsku vladu u usporedbi s trenutnom koalicijom, a 23 posto se s time nije složilo. Gotovo polovica upitanih nije se izjasnila.