Većina Nijemaca očekuje pad Merzove vlade

Većina Nijemaca očekuje da će se vladajuća koalicija u zemlji raspasti prije izbora zakazanih za 2029., prema anketi instituta YouGov, što naglašava sve veći pritisak s kojim se suočava kancelar Friedrich Merz, javlja dpa
Istraživanje je utvrdilo da 55 posto ispitanika ne vjeruje da će koalicija Merzova konzervativnog bloka i socijaldemokrata izdržati do kraja mandata, što očekuje njih 25 posto. Oko 20 posto sudionika je bilo neodlučno.
Čak i među pristašama stranaka na vlasti, većina ih očekuje urušavanje koalicije.
Svega 10 posto ispitanika je reklo da je vlada zasad dobro postupala dok je 69 posto ocijenilo njena postignuća kao loša.
Na pitanje o alternativama, 29 posto je kazalo da bi preferirali manjinsku vladu u usporedbi s trenutnom koalicijom, a 23 posto se s time nije složilo. Gotovo polovica upitanih nije se izjasnila.
Manjinska vlada bi mogla osvanuti ako bi Merz otpustio socijaldemokratske ministre ili ako oni podnesu ostavke, čime bi njegov konzervativni blok vladao uz nestabilnu podršku u parlamentu, piše njemačka agencija dpa. Merz je isključio tu mogućnost.
Anketa je provedena u ponedjeljak, a u njoj je sudjelovalo 2190 odraslih osoba koje žive u Njemačkoj.
Rezultati su objavljeni u vrijeme kada koalicija obilježava prvu godinu mandata.
Prema nedavnim anketama, dvije vladajuće stranke više ne uživaju podršku većine birača, a krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku je u nekoliko anketa pretekla konzervativce.
Merz se suočava s osobito velikim pritiskom s obzirom na to da je i njemu pala popularnost.