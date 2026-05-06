VIDEO Rubio na jedan dan postao glasnogovornik, a onda je uslijedio kaos

Američki državni tajnik Marco Rubio privremeno je preuzeo ulogu glasnogovornika Bijele kuće te tijekom kaotičnog brifinga nasmijao novinare nizom spontanih komentara
Budući da je glasnogovornica Karoline Leavitt na porodiljnom dopustu, dužnosnici administracije Donalda Trumpa privremeno će je mijenjati, a Rubio je prvi preuzeo tu ulogu. Na početku konferencije za medije bio u svojevrsnom 'stanju šoka' zbog broja novinara koji su prisustvovali ovom događaju.
Mala dvorana za brifinge bila je prepuna, a novinari su se gurali i pokušavali privući njegovu pažnju.
‘Ovo je potpuno ludo. Ova soba je kaos’, rekao je Rubio na početku obraćanja.
‘Volio bih da imam kockice pa da mogu birati tko će postaviti pitanje’, rekao je Rubio kroz šalu.
Dodao je i: ‘Trebao sam ponijeti laserski pokazivač’ te ‘Nemam pojma na koga da pokažem’, komentirajući kaotičnu atmosferu u prepunoj prostoriji za brifinge.
Kada mu je jedan novinar rekao da ima dva pitanja, Rubio je spremno uzvratio: ‘Možeš mi postaviti dva pitanja, dat ću ti jedan odgovor i odabrat ću ono koje mi se više sviđa.’
Jedna od novinarki potom ga je pitala za njegovo ‘DJ ime’, referirajući se na njegov nedavni nastup kao DJ-a na jednom vjenčanju.
‘Još niste spremni za moje DJ ime’, odgovorio je uz smijeh.
Rubio je tijekom brifinga govorio i o američkoj operaciji u Iranu, ustvrdivši da je završena. ‘Operacija je završena. Postigli smo ciljeve te operacije’, rekao je.