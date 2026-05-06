VIDEO Rubio na jedan dan postao glasnogovornik, a onda je uslijedio kaos

Budući da je glasnogovornica Karoline Leavitt na porodiljnom dopustu, dužnosnici administracije Donalda Trumpa privremeno će je mijenjati, a Rubio je prvi preuzeo tu ulogu. Na početku konferencije za medije bio u svojevrsnom 'stanju šoka' zbog broja novinara koji su prisustvovali ovom događaju.

Mala dvorana za brifinge bila je prepuna, a novinari su se gurali i pokušavali privući njegovu pažnju.

‘Ovo je potpuno ludo. Ova soba je kaos’, rekao je Rubio na početku obraćanja.

‘Volio bih da imam kockice pa da mogu birati tko će postaviti pitanje’, rekao je Rubio kroz šalu.