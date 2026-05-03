Merz gasi požar s Amerikom: Pazite što je rekao o povlačenju vojnika

Merz je odbacio sugestije da je njegova kritika američkog rata s Iranom potaknula najavu Washingtona u petak da će SAD za 5000 vojnika smanjiti svoju vojnu prisutnost u Njemačkoj, svojoj najvećoj europskoj bazi, te je ponovio svoju predanost transatlantskom savezu.

Merz je ranije izjavio da se pita ima li Trump izlazni plan za Bliski istok te je rekao da se SAD "sramoti" u pregovorima s Iranom. Trump je kasnije Merza nazvao "neučinkovitim" vođom.

"Moram prihvatiti da američki predsjednik ima drugačiji pogled na ta pitanja od nas. No to ne mijenja činjenicu da ostajem uvjeren da su Amerikanci važni partneri za nas", Merz je rekao javnoj televiziji ARD u intervjuu koji bi se trebao prikazati kasnije u nedjelju.

Na pitanje imaju li američki planovi za smanjenjem prisutnosti svoje vojske u Njemačkoj išta s prijeporom između dva čelnika, Merz je rekao "Nema poveznice".