Izjava koja je pokrenula lavinu: Kako je Merz 'utopio' plan za obuzdavanje Trumpa

Prije nekoliko tjedana njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je da američki rat protiv Irana ne smije postati 'test izdržljivosti' transatlantskih odnosa. No nekoliko usputnih komentara pred srednjoškolcima možda je upravo to pokrenulo

Tijekom prve godine na vlasti Merz je pokušavao izgraditi odnos s Donaldom Trumpom. Dvaput je putovao u Washington, a u ožujku se vratio uz pohvale iz Bijele kuće. 'Njemačka je bila sjajna', rekao je Trump. 'On je izvrstan lider.' Sve se promijenilo prošlog tjedna, kada je Merz rekao učenicima da Teheran 'ponižava' SAD. Trump je uzvratio da je Merz 'potpuno neučinkovit' i da bi se trebao baviti 'popravljanjem svoje razbijene zemlje'. Uslijedile su i konkretne prijetnje Trumpa u vidu povlačenja 5000 američkih vojnika iz Njemačke, odustajanja od ključnih projektila za NATO te povećanja carina na europske automobile s 15 na 25 posto.

Rat s Iranom već pogađa njemačko gospodarstvo Komentari su došli u trenutku u kojem rat s Iranom već pogađa njemačko gospodarstvo. Naime sukob je podigao cijene goriva i prepolovio prognozu rasta za ovu godinu na 0,5 posto, a više carine mogle bi samo pogoršati situaciju. 'Merz je pokušavao hodati po tankoj liniji; ne 'uvlačiti' se Trumpu, a štititi europske interese', kaže Thorsten Benner za Financial Times. No smatra da je kraj dobrih odnosa bio 'neizbježan'. Europa pritom ima malo manevarskog prostora. I drugi lideri, poput Giorgie Meloni i Keira Starmera, suočavaju se sa sličnim izazovima, a do NATO-ova samita u Ankari ostalo je malo vremena. 'Transatlantski odnosi ponovno su izvor potpune neizvjesnosti', upozorava Laura von Daniels. 'Vratili smo se tamo gdje smo bili prošle godine.' Sve to dolazi u lošem trenutku za Merza, a najviše mu trenutno odmažu slaba podrška, usporeno gospodarstvo i političke napetosti kod kuće. Istodobno jača krajnje desna Alternativa za Njemačku.