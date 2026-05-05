Ukrajinci pokušali napasti jednu od najvećih ruskih rafinerija: Izbio požar

„Glavna meta neprijatelja bila je rafinerija nafte (Kirišinefteorgsintez - KINEF)”, rekao je Drozdenko, dodavši da u napadu nije bilo žrtava.

Požar je stavljen pod kontrolu, a vatrogasne operacije bile su pri kraju, rekao je.

Prema industrijskim izvorima, rafinerija KINEF, jedna od najvećih u zemlji, preradila je 2024. godine 17,5 milijuna metričkih tona nafte (350 000 barela dnevno), što čini 6,6 posto ukupne ruske prerade nafte.

Proizvela je 2 milijuna tona benzina, 7,1 milijun tona dizela, 6,1 milijun tona loživog ulja i 600 000 tona bitumena.