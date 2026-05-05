Ukrajinci pokušali napasti jednu od najvećih ruskih rafinerija: Izbio požar

Ukrajina je u utorak pokušala napasti jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Lenjingradskoj oblasti, rekao je guverner Aleksandar Drozdenko.
„Glavna meta neprijatelja bila je rafinerija nafte (Kirišinefteorgsintez - KINEF)”, rekao je Drozdenko, dodavši da u napadu nije bilo žrtava.
Požar je stavljen pod kontrolu, a vatrogasne operacije bile su pri kraju, rekao je.
Prema industrijskim izvorima, rafinerija KINEF, jedna od najvećih u zemlji, preradila je 2024. godine 17,5 milijuna metričkih tona nafte (350 000 barela dnevno), što čini 6,6 posto ukupne ruske prerade nafte.
Proizvela je 2 milijuna tona benzina, 7,1 milijun tona dizela, 6,1 milijun tona loživog ulja i 600 000 tona bitumena.
Rusi uništili 289 ukrajinskih dronova preko noći
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage protuzračne obrane tijekom noći uništile 289 ukrajinskih dronova iznad ruskih regija.
Istodobno je ruski noćni napad dronovima i projektilima ubio četiri osobe i ranio 31 u središnjoj ukrajinskoj Poltavskoj oblasti te prekinuo opskrbu plinom za tisuće ljudi, rekao je u utorak lokalni guverner.
Izravni pogoci i pad krhotina zabilježeni su na dvije lokacije u okrugu Poltava, objavio je Vitalij Dijakivnič na Telegramu.
Dodao je da je oštećeno industrijsko postrojenje, što je prekinulo opskrbu plinom za gotovo 3 500 korisnika. Oštećena je i željeznička infrastruktura.