Dron pogodio nuklearnu elektranu Zaporižje: Oštećena oprema elektrane

Elektranu Zaporižje, najveću u Europi sa šest reaktora, zauzele su ruske snage u prvim tjednima ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Svaka strana od tada redovito optužuje drugu za vojno djelovanje koje bi moglo ugroziti sigurnost u elektrani, koja se nalazi u blizini prve crte bojišnice.

Objavom na X-u, IAEA je izjavila da je tim njezinih stručnjaka posjetio Laboratorij za vanjsku kontrolu zračenja (ERCL) elektrane, dan nakon što je ruska uprava elektrane izjavila da ju je pogodio dron.

"Tim je primijetio oštećenje dijela laboratorijske opreme za meteorološko praćenje koja više nije operativna", navodi se u izjavi IAEA-e, UN-ovog tijela za nuklearnu energiju.