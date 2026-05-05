Razotkrivena korupcija u regrutaciji Ukrajinaca, zaplijenjena luksuzna vozila i hrpa novca

Ukrajinska nacionalna policija provela je opsežne pretrese među zaposlenicima u uredima za novačenje diljem zemlje, pri čemu je otkriveno navodno nezakonito bogaćenje u iznosu od oko 92 milijuna hrivnji (oko 1,85 milijuna eura), stoji u priopćenju objavljenom 4. svibnja

Riječ je o dijelu šire kampanje pojačanih istraga koje ukrajinske institucije provode tijekom 2026. godine, usmjerene na sumnje u korupciju i nepravilnosti u sustavu novačenja. Javnost već dulje vrijeme kritizira rad tih ureda, pa vlasti nastoje pokazati odlučnost u suzbijanju zlouporaba, piše Kyiv Independent. Policija je u sklopu istrage provela čak 44 pretrage u 16 ukrajinskih regija, a obuhvaćeni su i sadašnji i bivši visoki dužnosnici u uredima za novačenje. U posljednjih nekoliko dana izdano je i više od 150 prekršajnih naloga povezanih s korupcijom. Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni su koristili svoje službene položaje kako bi ostvarili nezakonitu imovinsku korist. Ukupan iznos neprijavljenog bogatstva i netočnih imovinskih kartica doseže gotovo 92 milijuna hrivnji (oko 1,85 milijuna eura), navodi se u priopćenju.

Posebno se ističe slučaj jednog čelnika okružnog ureda za novačenje u Odesi, koji je, prema navodima policije, nezakonito stekao imovinu vrijednu više od 45 milijuna hrivnji (oko 945 tisuća eura). Dvojica drugih osumnjičenika navodno su se obogatila za dodatnih 10 milijuna (oko 210 tisuća eura) i 6,6 milijuna hrivnji (oko 140 tisuća eura) dok su radila u sustavu tijekom izvanrednog stanja. Zaplijenjeni luksuzni automobili i keš Tijekom pretraga zaplijenjeni su brojni automobili, uključujući i vozila marke Tesla, motocikli, kao i dokumentacija te gotovina u domaćoj i stranim valutama.