Razotkrivena korupcija u regrutaciji Ukrajinaca, zaplijenjena luksuzna vozila i hrpa novca

Ukrajinska nacionalna policija provela je opsežne pretrese među zaposlenicima u uredima za novačenje diljem zemlje, pri čemu je otkriveno navodno nezakonito bogaćenje u iznosu od oko 92 milijuna hrivnji (oko 1,85 milijuna eura), stoji u priopćenju objavljenom 4. svibnja
Riječ je o dijelu šire kampanje pojačanih istraga koje ukrajinske institucije provode tijekom 2026. godine, usmjerene na sumnje u korupciju i nepravilnosti u sustavu novačenja. Javnost već dulje vrijeme kritizira rad tih ureda, pa vlasti nastoje pokazati odlučnost u suzbijanju zlouporaba, piše Kyiv Independent.
Policija je u sklopu istrage provela čak 44 pretrage u 16 ukrajinskih regija, a obuhvaćeni su i sadašnji i bivši visoki dužnosnici u uredima za novačenje. U posljednjih nekoliko dana izdano je i više od 150 prekršajnih naloga povezanih s korupcijom.
Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni su koristili svoje službene položaje kako bi ostvarili nezakonitu imovinsku korist. Ukupan iznos neprijavljenog bogatstva i netočnih imovinskih kartica doseže gotovo 92 milijuna hrivnji (oko 1,85 milijuna eura), navodi se u priopćenju.
Posebno se ističe slučaj jednog čelnika okružnog ureda za novačenje u Odesi, koji je, prema navodima policije, nezakonito stekao imovinu vrijednu više od 45 milijuna hrivnji (oko 945 tisuća eura). Dvojica drugih osumnjičenika navodno su se obogatila za dodatnih 10 milijuna (oko 210 tisuća eura) i 6,6 milijuna hrivnji (oko 140 tisuća eura) dok su radila u sustavu tijekom izvanrednog stanja.
Zaplijenjeni luksuzni automobili i keš
Tijekom pretraga zaplijenjeni su brojni automobili, uključujući i vozila marke Tesla, motocikli, kao i dokumentacija te gotovina u domaćoj i stranim valutama.
Istraga je još u tijeku, a nadležna tijela nastavljaju prikupljati dokaze kako bi protiv osumnjičenih podigla službene optužnice.
Iz policije poručuju da cilj nije samo razotkrivanje pojedinačnih slučajeva: ‘Ove istrage usmjerene su ne samo na otkrivanje pojedinačnih slučajeva korupcije, nego i na sustavno uklanjanje zlouporaba u sektoru novačenja i socijalne potpore.Cilj je vratiti povjerenje u institucije koje u ratnim uvjetima imaju ključnu ulogu za državu.’
Regrutacijski ured pod teškim optužbama
Podsjetimo, nakon uvođenja izvanrednog stanja i opće mobilizacije zbog ruske invazije, svi muškarci u dobi od 25 do 60 godina podliježu mogućem pozivu na služenje. U tom kontekstu, uredi za novačenje već su više puta bili na meti optužbi za loše postupanje prema građanima, zlouporabu ovlasti, korupciju i druge nepravilnosti.
Ukrajinski pučki pravobranitelj za ljudska prava Dmitro Lubinec izjavio je kako je tijekom 2025. godine zaprimio čak 6127 pritužbi vezanih uz moguće zlouporabe od strane službenika za novačenje. To je iznio tijekom sjednice parlamenta 9. veljače.
Ukrajinske vlasti sve češće upozoravaju da bi reforme sustava mobilizacije mogle uključivati teške i nepopularne odluke, dok zemlja nastoji održati obrambene kapacitete u ratu protiv Rusije.