Vozač koji se zabio u prolaznike u Leipzigu pred sudom: Poginule dvije osobe

Osumnjičenik, 33-godišnji njemački državljanin, predao se policiji bez otpora dok je još bio u vozilu nakon napada u središtu Leipziga u ponedjeljak navečer, koji su vlasti opisale kao namjerni napad.

Žrtve su 63-godišnja žena i 77-godišnji muškarac. Oboje su njemački državljani, priopćila je policija.

Gradonačelnik Leipziga Burkhard Jung rekao je da je ozlijeđeno više osoba, iako točan broj ozlijeđenih u utorak još nije poznat.