Tip koji se autom u Leipzigu zabio među ljude upućen na psihijatrijsko liječenje

Postoji opasnost da će optuženik počiniti daljnja ozbiljna protupravna djela usporedive težine, zbog čega je prekršajni sud naredio njegovo privremeno smještanje u psihijatrijsku bolnicu.

"Dosadašnjim izvidima utvrđeni su uvjerljivi razlozi za vjerovanje da je muškarac kazneno djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti", stoji u priopćenju.

Njemački državljanin (33) suočen je s dvije točke optužnice za ubojstvo i četiri točke za pokušaj ubojstva , priopćilo je javno tužiteljstvo u Leipzigu.

Muškarac je u ponedjeljak vozilom uletio u pješačku zonu u središtu Leipziga te udario nekoliko ljudi prije nego što se zaustavio. Vozač se bez otpora predao policiji dok je još bio u vozilu.

Osumnjičenik je bio na liječenju u psihijatrijskoj bolnici samo nekoliko dana ranije. U bolnicu je primljen na vlastiti zahtjev, a otpušten je krajem travnja, potvrdilo je Ministarstvo za socijalna pitanja pokrajine Saske.

Policija je u ponedjeljak navečer priopćila da, na temelju najnovijih saznanja, istražitelji ne vjeruju da je počinitelj imao politički ili vjerski motiv. On je od ranije poznat policiji zbog nenasilnih incidenata koji su uključivali prijetnje i uvrede prema policiji. Do sada protiv njega nisu provedene istrage niti pokrenute kaznene procedure, dodala je policija.

Ranije u utorak policija je precizirala broj žrtava u napadu, nakon početne zabune oko točnih razmjera tragedije. Ozlijeđeno je ukupno šest osoba u dobi od 21 do 87 godina. Žena u dobi od 84 i muškarac u dobi od 75 godina u kritičnom su stanju, a poginuli su 63-godišnja žena i 77-godišnji muškarac.

U početku je bilo zabune oko točnog broja ozlijeđenih jer su mnogi ljudi otišli s mjesta događaja kako bi samostalno zatražili liječenje, rekao je za Ricardo Schulz, glasnogovornik ureda javnog tužitelja u Leipzigu. Navodi se da je više od 80 ljudi dobilo njegu nakon incidenta.