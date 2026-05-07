Trumpov saveznik otpušten iz bolnice: 'Gradonačelnik cijeni molitve'

Bivši njujorški gradonačelnik Rudy Giuliani je otpušten s odjela za intenzivno liječenje, ali će ostati u bolnici dok se ne oporavi, kazao je njegov glasnogovornik Ted Goodman kasno u srijedu.
Osamdesetjednogodišnji Giuliani je bio hospitaliziran u kritičnom stanju te se oporavlja od upale pluća, kazao je Goodman.
"Gradonačelnik i njegova obitelj cijene izljeve ljubavi i molitve za njega", dodao je.
Giuliani je postao poznat u svijetu 2001. kada je bio na čelu New Yorka koji se 11. rujna suočio s terorističkim napadom na Svjetski trgovački centar, a njegov glasnogovornik je kazao da je tada razvio probleme s dišnim sustavom.
Bio je ključan u potpori američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za kandidaturu za Bijelu kuću 2016., a kasnije je postao njegov osobni odvjetnik.
Nakon predsjedničkih izbora 2020. Giuliani i ostali savjetnici putovali su zemljom iznoseći lažne tvrdnje o rezultatima te su optuživali Trumpova protivnika Joea Bidena da pokušava ukrasti izbore, piše BBC.