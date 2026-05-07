Lokalni izbori u Britaniji, laburistima se ne piše dobro?

U četvrtak se održavaju lokalni izbori Engleskoj, Škotskoj i Walesu koji predstavljaju ispit za britanskog premijera Keira Starmera čijoj se Laburističkoj stranci prognoziraju loši rezultati, piše njemačka agencija dpa.
Za Starmerovu Laburističku stranku predviđaju se katastrofalni rezultati, a prema analitičaru Robertu Haywardu, stranka bi mogla izgubiti oko 1850 zastupničkih mjesta diljem Engleske.
Jednako loš ishod očekuje se za laburiste u Walesu, gdje bi vladajuća stranka mogla izgubiti izbore po prvi put u više od sto godina.
Premijer je priznao da će izbori biti "izazov", no birače je u svom konačnom obraćanju pozvao da "izaberu jedinstvo umjesto podjela".
25 tisuća kandidata, 5000 zastupničkih mjesta
Gotovo 25.000 kandidata se natječe za preko 5000 zastupničkih mjesta u 136 jedinica diljem Engleske.
Također, glasači će odrediti sastav 129-članog škotskog i 96-članog velškog parlamenta.
Starmer je uoči izbora kazao: "U teškim vremenima trebate političare koji će se uvijek zauzimati za vas i vaše obitelji. U više navrata su Nigel Farage i Zack Polanski pokazali da nisu sposobni nositi se s ovim trenutkom velike globalne nestabilnosti", što se odnosilo na čelnike stranaka Reform UK i Zelenih.
"Danas vam čvrsto obećavam: kakav god bio pritisak, Laburistička stranka će podržati vas i vašu obitelj i nikada neće oklijevati činiti ono što je u britanskom nacionalnom interesu. Danas izaberite jedinstvo umjesto podjela. Glasajte za laburiste!", dodao je.
Čelnica konzervativaca Kemi Badenoch je rekla da je njena stranka jedina "s planom, timom i kičmom za ostvarivanje jačeg gospodarstva i jače države".
"Pod mojim vodstvom se Konzervativna stranka izmijenila. Znamo gdje smo pogriješili i sada to popravljamo", dodala je.
Kazala je da će iduća konzervativna vlada donijeti manje račune za energiju, osigurati ulice s dodatnih 10.000 policajaca, smanjiti poreze za trgovine u središtima gradova, okončati "rat protiv vozača automobila" i ukinuti namete pri kupovini obiteljskog doma.
S druge strane, čelnik liberalnih demokrata Ed Davey poziva birače da podrže "marljive lokalne zastupnike".
Farage Starmera nazvao beskičmenjakom
"Imamo manje od 24 sata da zaustavimo Reform UK i obranimo zemlju koju volimo od politike Nigela Farage koja nalikuje na onu (američkog predsjednika Donalda) Trumpa", dodao je.
"Sada smo vidjeli kako Reform UK izgleda kada je na vlasti: zabranjuje (pristup) novinarima, odustaje od obnovljivih izvora energije, zatvara domove za staračke i nemoćne te podiže lokalne poraze unatoč svojim obećanjima. Naše zajednice si ne mogu priuštiti taj kaos", poručio je Davey.
Farage pak se u u svom konačnom obraćanju obrušio na Starmera, nazivajući ga "beskičmenjakom" i optužujući konzervativce što nisu uspjeli ukloniti "nedomoljubnog" premijera.
"Zajedno možemo nastaviti putovanje prema vraćanju naše velike zemlje na pravi put. Reform UK je ušao u povijest te je pobijedio na lokalnim izborima prošle godine. Ako zaista želite promjenu, izađite i ponovo glasajte za stranku danas", dodao je Farage.
Wales: 'Uvjereni, ne i pretjerano opušteni'
Polanski je rekao da će odvesti svoju stranku do "rekordnih lokalnih izbora" te "osvojiti više mandata nego ikada".
"U Walesu smo uvjereni, ali ne i pretjerano opušteni, da ćemo ostvariti povijesni uspjeh na izborima za parlament. Zeleni su jedina stranka koja ozbiljno shvaća krizu životnih troškova, smanjenje stanarina i osiguravanje zaista priuštivih domova", poručio je.
Izbori će biti najveći ispit za premijera od općih izbora 2024., pri čemu se parlamentarni zastupnici navodno pripremaju svrgnuti ga nakon objave rezultata, piše dpa.