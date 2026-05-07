Lokalni izbori u Britaniji, laburistima se ne piše dobro?

U četvrtak se održavaju lokalni izbori Engleskoj, Škotskoj i Walesu koji predstavljaju ispit za britanskog premijera Keira Starmera čijoj se Laburističkoj stranci prognoziraju loši rezultati, piše njemačka agencija dpa.

Za Starmerovu Laburističku stranku predviđaju se katastrofalni rezultati, a prema analitičaru Robertu Haywardu, stranka bi mogla izgubiti oko 1850 zastupničkih mjesta diljem Engleske. Jednako loš ishod očekuje se za laburiste u Walesu, gdje bi vladajuća stranka mogla izgubiti izbore po prvi put u više od sto godina. Premijer je priznao da će izbori biti "izazov", no birače je u svom konačnom obraćanju pozvao da "izaberu jedinstvo umjesto podjela".

25 tisuća kandidata, 5000 zastupničkih mjesta Gotovo 25.000 kandidata se natječe za preko 5000 zastupničkih mjesta u 136 jedinica diljem Engleske. Također, glasači će odrediti sastav 129-članog škotskog i 96-članog velškog parlamenta. Starmer je uoči izbora kazao: "U teškim vremenima trebate političare koji će se uvijek zauzimati za vas i vaše obitelji. U više navrata su Nigel Farage i Zack Polanski pokazali da nisu sposobni nositi se s ovim trenutkom velike globalne nestabilnosti", što se odnosilo na čelnike stranaka Reform UK i Zelenih. "Danas vam čvrsto obećavam: kakav god bio pritisak, Laburistička stranka će podržati vas i vašu obitelj i nikada neće oklijevati činiti ono što je u britanskom nacionalnom interesu. Danas izaberite jedinstvo umjesto podjela. Glasajte za laburiste!", dodao je.

Čelnica konzervativaca Kemi Badenoch je rekla da je njena stranka jedina "s planom, timom i kičmom za ostvarivanje jačeg gospodarstva i jače države". "Pod mojim vodstvom se Konzervativna stranka izmijenila. Znamo gdje smo pogriješili i sada to popravljamo", dodala je. Kazala je da će iduća konzervativna vlada donijeti manje račune za energiju, osigurati ulice s dodatnih 10.000 policajaca, smanjiti poreze za trgovine u središtima gradova, okončati "rat protiv vozača automobila" i ukinuti namete pri kupovini obiteljskog doma. S druge strane, čelnik liberalnih demokrata Ed Davey poziva birače da podrže "marljive lokalne zastupnike".

Farage Starmera nazvao beskičmenjakom "Imamo manje od 24 sata da zaustavimo Reform UK i obranimo zemlju koju volimo od politike Nigela Farage koja nalikuje na onu (američkog predsjednika Donalda) Trumpa", dodao je. "Sada smo vidjeli kako Reform UK izgleda kada je na vlasti: zabranjuje (pristup) novinarima, odustaje od obnovljivih izvora energije, zatvara domove za staračke i nemoćne te podiže lokalne poraze unatoč svojim obećanjima. Naše zajednice si ne mogu priuštiti taj kaos", poručio je Davey.

Farage pak se u u svom konačnom obraćanju obrušio na Starmera, nazivajući ga "beskičmenjakom" i optužujući konzervativce što nisu uspjeli ukloniti "nedomoljubnog" premijera. "Zajedno možemo nastaviti putovanje prema vraćanju naše velike zemlje na pravi put. Reform UK je ušao u povijest te je pobijedio na lokalnim izborima prošle godine. Ako zaista želite promjenu, izađite i ponovo glasajte za stranku danas", dodao je Farage.